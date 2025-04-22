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蘋果傳明年推首款「折疊iPhone」開價16 Pro Max兩倍

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
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傳蘋果明年推首款「折疊iPhone」。(美聯社)
傳蘋果明年推首款「折疊iPhone」。(美聯社)

距離蘋果推出折疊iPhone可能不遠了。爆料客「Instant Digital」透露，蘋果計畫在明年隨著iPhone 18系列推出首款可折疊 iPhone，價格預計落在 2100美元到2300美元之間，是iPhone 16 Pro Max的兩倍。

號稱「最強蘋果分析師」的郭明錤先前表示，可折疊iPhone的起價估將超過2000美元。「Instant Digital」現在指出，基於iPhone的毛利率，可折疊iPhone起價估計落在2100美元至2300美元之間。

這比目前起價為1899.99美元的三星Galaxy Z Fold 6略高，谷歌的Pixel 9 Pro Fold起價則為1799美元。另一方面，iPhone 16 Pro Max起價為1199 美元，這代表蘋果的首款可折疊手機，估計將比目前的頂規旗艦iPhone貴逾1000美元。

X帳號「QQ_Timmy」2月爆料，蘋果的折疊iPhone將採用書本式左右翻蓋設計，如同三星Galaxy Z Fold系列，折疊iPhone在展開後內螢幕將達到12吋，約等於兩支iPhone 16並排的大小，展開後機身最薄處僅4.6mm，至於折疊後的機身厚度則約9.2mm。

傳蘋果明年推首款「折疊iPhone」　價格估達16 Pro Max兩倍

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