Google用AI打擊不良廣告 2024年移除51億則

Google今天公布2024年廣告安全報告，說明如何透過人工智慧（AI）加強對不良廣告的作為。路透

Google 今天公布2024年廣告安全報告，說明如何透過人工智慧 （AI ）加強對不良廣告的作為，報告提到，2024年Google移除超過51億則廣告、限制超過91億則廣告，並停權超過3920萬個廣告帳戶。

Google廣告安全總經理羅德里格斯（Alex Rodriguez）在官方部落格發文表示，在2023年的報告裡，Google使用生成式AI加速內容審查、處置違規者，強化執行政策的能力。在2024年，關鍵進展在於AI不但加強對不良廣告的作為，更提升了阻止詐騙份子進入Google生態系統的能力。

羅德里格斯指出，相較於早期需要大量資料進行訓練的機器學習模型，Google最新的大型語言模型（LLM）運作效率更高，只要早期模型所需資訊的一小部分，就能快速識別新興威脅、找出濫用模式，並區別符合規定的商家與詐騙行為。

大型語言模型也有助於Google比以往更主動預防濫用行為，方法之一是利用冒用商家身分和非法付款資訊等線索，作為潛在消費者危害的預警指標，藉此大規模打擊來自廣告主的詐騙。

羅德里格斯表示，2024年Google持續投入資源，在帳戶設定流程的早期階段阻止詐騙行為，能在有害廣告被推送前就加以攔截。去年Google總共停權超過3920萬個廣告帳戶，其中絕大多數在推送任何廣告前就已被停權。

羅德里格斯說，2024年是全球重要的選舉年，Google在維護選舉公正性方面的努力，也比以往更加重要。

從2023年12月15日起，Google平台在台灣已經停止放送任何宣傳政黨、現任民選公職人員或公職候選人的廣告。另一方面，Google率先針對選舉廣告的AI生成內容，推出了資訊揭露要求，進一步強化選舉資訊透明度。

在過去一年，Google驗證超過8900個新的選舉廣告主，並從未經驗證的帳戶移除1070萬則選舉廣告。