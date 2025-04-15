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OpenAI考慮成立社群網站 和X、Instagram互別苗頭

編譯劉忠勇／即時報導
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用戶上傳自拍照並轉換為動漫風格的圖像在X和其他社群平台上瘋傳。奧特曼也將自己在X平台的頭像換成了這功能生成的圖片。（截圖自Sam Altman X）
用戶上傳自拍照並轉換為動漫風格的圖像在X和其他社群平台上瘋傳。奧特曼也將自己在X平台的頭像換成了這功能生成的圖片。（截圖自Sam Altman X）

OpenAI 正考慮打造一個社群平台，和馬斯克旗下的X和 Meta旗下的Instagram互別苗頭。

CNBC報導，這計畫仍處於初步規畫階段，這構想源起於OpenAI最新圖像生成功能大受歡迎，連伺服器都超載。

The Verge網站率先報導這消息，據報導，OpenAI執行長奧特曼曾私下徵詢外部人士意見。報導說，目前還不清楚 OpenAI打算以獨立App推出這個社群平台，還是整合進ChatGPT

OpenAI在 3 月推出最新圖像生成功能，可用來製作圖表、資訊圖表、商標、名片和圖庫照片，也能以圖像來創作，例如為寵物量身訂製畫像，或編修專業形象照。這項功能成了OpenAI成立社群平台的靈感來源。

最近，用戶上傳自拍照並轉換為動漫風格的圖像在X和其他社群平台上瘋傳。奧特曼也將自己在 X平台的頭像換成了這功能生成的圖片。

奧特曼上月底在 X 發文說：「大家喜歡在ChatGPT 裡玩圖像功能真的很有趣，但我們的 GPU 快燒壞了。」他表示，OpenAI會暫時限制這項功能的使用，以提升效能。

OpenAI 奧特曼 ChatGPT

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