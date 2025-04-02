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蘋果、亞馬遜的新版AI系統 傳延後推出

記者周克威／台北即時報導
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Apple Siri。(美聯社資料照)
Apple Siri。(美聯社資料照)

最新傳出，今年以來蘋果（Apple）已將AI加強版Siri推出時程遞延至明年，而亞馬遜（Amazon）也傳出可能將遞延Alexa+主要AI功能推出的時間點。

根據媒體報導，Alexa+實際功能將與Amazon在2月活動現場展示的功能有落差，其中部分功能如透過對話代訂餐點，或識別家庭成員並提醒特定事項等將延遲更長時間。其中，報導更指出，先前Alexa+主張的隱私問題也出現漏洞，若使用者上傳文件請Alexa總結後，將無法從Amazon伺服器上刪除該份文件。目前Amazon預期能在數周後解決該問題。

台灣大型法人機構表示，近期蘋果因AI Siri遞延，已傳出重組Siri專案的領導人，並且將斥資購買GB300以追趕AI開發進度。而Amazon在已經遞延Alexa+推出時間一個月後，也傳出語音助理升級將不如先前展示，可能暗示個人化AI Agent要同時做到保障隱私並提供正確且結合個人化資訊的答案，在現階段仍具備相當難度。

Alexa+為每月19.99美元的訂閱式服務，雖Prime會員可免費使用，然Alexa+僅能搭載Amazon近期推出的Echo智慧揚聲器。由於重要AI功能遞延，可能導致非Prime會員訂閱意願成長幅度受限，同時也將使Prime會員購買最新智慧揚聲器的誘因下降。

Amazon AI Siri

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