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人腦裝電腦透過AI 中風失語18年病患「說出自己的話」

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人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」

記者張聲肇／即時報導
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一名中風四肢癱瘓、失語18年的病患，裝上大腦-電腦介面後可以再次說話。(美聯社)
一名中風四肢癱瘓、失語18年的病患，裝上大腦-電腦介面後可以再次說話。(美聯社)

把思維轉化成口語的科技誕生了：中風四肢癱瘓、失語18年的病患裝上大腦-電腦介面後，可以再次說話。此一成功試驗，為失語者「重獲」說話能力帶來希望。

試驗報告3月31日發表在「自然神經科學」期刊，共同作者阿努曼奇帕里(Gopala Anumanchipalli)說，醫生在一名47歲女患者腦部裝上電腦介面後，患者「說話的意願轉化為流暢的語句」。

其他的腦部-電腦介面通常會稍微延遲「思想中的句子」變成電腦「說出」句子的時間，容易打亂對話的流暢度，可能引發溝通不良或對話一方的挫敗感。此一介面的試驗對象可以思想、說話「同步」進行，毫無延遲。

堪薩斯大學語言與應用神經科學實驗室研究員布然姆伯格(Jonathan Brumberg)說，這是「此一領域的一大進展。」

加州研究團隊有患者失語前留下的錄音資料，用電極體將女患者「腦中想說的話」記錄下來，以這兩筆資料為基礎，透過訓練過的AI模式，將腦中想說的話轉化為她自己的聲音。

柏克萊加州大學的阿努曼奇帕里說，目前有不少同步翻譯、記錄會議或電話通話的AI系統，失語患者腦部裝的介面，也是根據同一原理設計——裝在腦部的語言中心，「聽取」訊號，然後把訊號轉譯成話語。

阿努曼奇帕里說，整個作業流程非常順暢，把每個80毫秒(約半個音節)的語言訊號輸入到錄音機裡面去，「不等到句子完成才輸入，而是飛快的輸入。｣

未參與這項研究的布然姆伯格說，如此迅速的輸入解譯，可以達到「自然說話」的速度，又能夠運用存下來的聲音樣本，呈現本人的聲音，這是讓「腦中的話」「自然表達」的一大進步。

部分研究經費來自國家衛生研究院，雖然該院經費最近遭刪減，阿努曼奇帕里說本研究未受影響。但要擴大運用的話，需進一步研究。他相信，研究持續下去，可在「十年內」造福更廣大人群。

加州大學 AI 中風

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