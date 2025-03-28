蘋果古典樂App大更新 可即時觀看賞析、支援中文

圖為蘋果iPhone 16手機展示。（路透）

蘋果公司（App le）為擴展串流音樂版圖，2023年推出古典音樂App「Apple Music古典樂 」，28日公布上線以來最大規模的功能升級，新增「導聆解說」、「個人化推薦」、「編輯精選電台」3項功能。

蘋果發布新聞稿說明，「導聆解說」上線即適用於超過100部作品，使用者聆聽時，文字解說會即時顯示在螢幕上，提供說明與補充背景資訊，例如辨識聽到的樂器、解釋一部交響曲或協奏曲背後的戲劇張力，透過專家評論將聆聽過程轉化為學習體驗。

「導聆解說」首波支援語言包括英文、法文、德文、日文、韓文與簡體中文，未來將持續增加語言與更多作品。

另一項新功能「個人化推薦」可根據使用者的聆聽紀錄進行推薦，也提供曾聽過作品的新錄音內容，讓探索新作品變得更加容易。

「編輯精選電台」功能由「Apple Music古典樂」編輯團隊策劃，依據樂器、作曲家、時期與曲風接續播放音樂。

此外，蘋果今天宣布推出串流音樂服務新功能「與Apple Music一起DJ」，整合多款DJ軟硬體平台，可直接取用Apple Music超過1億首歌曲的曲庫，並在DJ軟體或硬體平台上進行創作與預演曲目組合。