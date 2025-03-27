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小紅書頻繁獲取用戶定位30天逾7萬次 引發隱私疑慮

中央社台北27日電
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中國社交媒體應用小紅書。 (香港中通社)
中國社交媒體應用小紅書。 (香港中通社)

中國社群媒體小紅書近日被發現頻繁獲取用戶隱私資訊，包括定位、照片影片、設備狀態、行事曆、剪貼簿等，有用戶30天內定位被訪問7.1萬次，未使用該應用程式的凌晨時段仍有高頻率操作，引發隱私方面的疑慮。

九派新聞報導，小紅書頻繁傳出後台訪問量過高，有用戶透過安卓手機的隱私項查看後，發現近30天內小紅書應用訪問總量高達9.2萬次，位於第2的微信只有911次，其中定位獲取最為頻繁，高達7.1萬次，僅25日當天就訪問2148次。

該用戶在發現上述情況後，緊急關閉小紅書多項取用權限，改為「訪問時詢問」，隔天再次查看訪問數量就已恢復正常。

另一名用戶的應用紀錄顯示，近30天小紅書的獲取紀錄近5萬次，其中定位獲取占4.6萬次。在25日還曾出現1分鐘內獲取設備狀態15次、音檔7次、影片7次、照片7次、剪貼簿1次，並且最近使用小紅書發布貼文時都會被詢問「要不要帶上位置發布」，她通常選擇拒絕，但後台獲取定位次數仍居高不下。

報導指出，關於小紅書一直獲取定位的相關討論早在去年7月就開始，相關貼文多達7萬則。有iOS用戶發現就算不使用app，只要不關閉後台，螢幕上方顯示藍色定位圖標會常亮，表示有應用程式在獲取定位資訊。

九派新聞詢問小紅書官方客服，客服表示，是因為「附近」功能需要用戶定位資訊，用戶選擇打開小紅書相關權限會就出現這種情況，是正常的，平台不會洩露用戶隱私資訊。

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