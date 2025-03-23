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蘋果折疊手機命名為iPhone Fold？ 再傳2026年推出

編譯葉亭均／綜合23日電
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蘋果公司傳出2026年推出可折疊iPhone。(路透)
蘋果公司傳出2026年推出可折疊iPhone。(路透)

傳言中的蘋果折疊手機iPhone Fold再次被預測將在明年推出。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在他最新一期「Power On」專欄中，談到了蘋果即將推出的可折疊手機。他表示，預料被命名為「iPhone Fold」的機款預期會在「下一年」，也就是2026年推出。

葛曼補充說，這款手機設計可能類似於三星的折疊手機Galaxy Z Fold line，有著書本式的開闔設計，打開後有個大型的折疊式內部螢幕，同時也有較為傳統的外部螢幕。

至於規格，葛曼表示，它應該會採用許多用於iPhone 17 Air的技術。在先前的時事通訊中，iPhone 17 Air據稱將搭載一個相機控制按鈕、背面有一4800萬畫素相機鏡頭，以及對內部電池進行一些調整，以創造輕薄設計。

蘋果自研的C1數據機晶片預料也會被納入iPhone 17 Air以及折疊手機Fold中。

葛曼推測蘋果2026年推出折疊手機，加入近期一連串市場上對於iPhone Fold的預測。不過，只有蘋果知道何時確定推出。近期的相關預測都是集中在2026年，包括分析師浦得宇（Jeff Pu）預測在2026年底推出，但有可能提前到3月；另一位分析師郭明錤則預測蘋果折疊機在2026年下半年量產、推出時間可能是2026年底或2027年初。

其他推測包括，蘋果其他可折疊式裝置，例如可折疊的iPad或MacBook Pro，可能得等到2027或甚至2028年才會推出。

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