黃仁勳：Nvidia投資AI不會停 2028砸逾兆建資料中心

輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講，並與人形機器人Blue互動，宣示機器人將走進人類生活。(路透)

2025輝達 （Nvidia）年度GTC大會18日登場，輝達執行長黃仁勳 表示，資料中心追求高算力的需求不會停。黃仁勳預計，2028年建設資料中心投入的資本支出將超過1兆美元。

黃仁勳表示，輝達的Blackwell架構的晶片已經全面投產，「客戶需求令人難以置信。」

黃仁勳指出，北美四大雲端服務業者(CSP)去年購買130萬顆輝達的Hopper晶片，今年又購買360萬顆晶片，印證他看好AI 未來仍會持續發展。

今年輝達GTC大會開場前安排美國Podcast龍頭Acquired團隊進行Live訪談。他以「AI時代如何帶動全球新產業革命發展」為題發表專題演講，吸引逾2萬5000名觀眾與會。黃仁勳說，「AI的運算量需求，比去年(生成式AI時代)多出100倍。」他表示，未來隨著AI伺服器系統效算力快速飆升，推進至實體AI，自駕車、機器人時代已來臨。

黃仁勳不斷以AI界常用的運算單元「Token」，驗證追求高算力已沒有回頭路，他把資料交由具8559「Tokens」的生成式AI和只有439「Tokens」的大語言模式(LLM)進行分析並提供決策，前者只花幾秒鐘就給出建議，後者卻遲遲未見回應。

他表示，這類運算需求廣泛出現在日常生活、交通和醫療，更擴及其他產業，「在我看來，過去這一年幾乎全世界都誤判這一點。」黃仁勳一席話，反擊DeepSeek模型出現後，運算需求可能下降的說法。

兩個多小時演講中，黃仁勳端出GTC大會的「大菜」，包括公布Blackwell升級架構Blackwell Ultra將在今年推出；下世代Rubin及Rubin Ultra AI將於2026及2027年推出，並導入HBM4高頻寬記憶體；今年將推出兩款全球首款採用矽光子和CPO封裝的網路交換器。

不讓特斯拉專美於前，輝達在今年GTC大會公開亮相了首款人形機器人「Blue」，選在終場壓軸電影「星際大戰」放映結束後登場，黃仁勳並和超萌的機器人Blue逗趣對話，為歷時逾兩小時的專題演講畫下句點。

輝達秀出這款人形機器人，也是繼特斯拉推出Optimus人形機器人後，又一家全力進軍人形機器人產品的公司。輝達憑藉一系列助力開發人形機器人的技術組合，包括全球首個開放式、可以完全自訂的基礎模型NVIDIA Isaac GR00T N1，提供通用人形機器人推理能力和技能。