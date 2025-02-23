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伴侶「數位出軌」10大警訊 刪訊息排第3

TVBS新聞網／編輯 李佑晟 報導
現代人已難以不用手機，也成為許多人發現伴侶出軌的重要管道；示意圖。（圖／123RF）
現代人已難以不用手機，也成為許多人發現伴侶出軌的重要管道；示意圖。（圖／123RF）

在3C的時代，很多人行為有異狀可能都跟網路上的所作所為有關，科技跟人際關係密不可分，部分感情問題可能跟手機或電腦的使用習慣有關。英國手機比價網「Compare and Recycle」對2000名成年人進行調查，找出可能暗示伴侶數位出軌的十大警訊。

「每日郵報」報導，三分之二的英國人認為，網路出軌和肉體出軌同樣傷人，許多人的感情生活因手機而受到影響。調查顯示，18%的人發現伴侶在網路上有外遇，其中59%的情侶因此分手。調查也指出59%的英國人認為，伴侶「祕密」擁有兩部手機且無合理解釋是最可疑的行為，是排名第一最讓人懷疑的行為。

此外，超過一半的英國人認為，伴侶如果在借用手機時表現出異常警惕，也是第二大警訊。第三名則是刪訊息，44%的人認為這可能暗示著隱藏秘密或不誠實。

超過三分之一的成年人認為，如果伴侶不將手機放在視線範圍內，或拒絕在社群媒體上加對方好友，也有不忠的可能。在聯絡人清單中給名字旁加心形表情符號是第六大警訊。

伴侶數位出軌的10大警訊

1.祕密擁有兩部手機

2.被借手機異常警惕

3.刪除訊息

4.把手機放在視線外

5.不在社群媒體上加對方好友

6.在聯絡人姓名旁邊加愛心表情符號

7.訊息通知不斷

8.應用程式受密碼保護

9.總是將手機正面朝下放置

10.在你身邊時，伴侶會將手機置於飛航模式

為幫助減輕疑慮並在關係中建立數位信任，Compare and Recycle採訪了認證諮商師Rebecca Partridge。她指出，夫妻雙方應該明確定義什麼是「數位出軌」，以設立彼此感情關係中的界限。

十大數位出軌地雷跡象看這　手機放法、表情符號都可能在偷吃

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