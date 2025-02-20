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要買嗎？iPhone 16e 5大亮點一次看

記者黃筱晴／即時報導
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iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統。（圖／蘋果提供）
iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統。（圖／蘋果提供）

蘋果19日宣布推出的iPhone 16e，相信又讓許多還在猶豫要不要為了Apple Intelligence換機，或是想要跳槽換系統的民眾心癢。iPhone 16e這次跳脫原本SE系列的產品定位，直接加入成為iPhone 16系列的新成員，以下5大值得你換機的亮點給你參考。

全新設計與螢幕

不再是SE系列的小螢幕取向，而是採用與iPhone 16同樣大小的6.1 吋Super Retina XDR OLED顯示器，取消了傳統Home 鍵設計，宣告全面進入Face ID，除了提供更大的螢幕顯示範圍，使用上也更具有安全性與便利性。 ￼

A18晶片為「無限暖暖」等次世代手機遊戲，提供了更快、更流暢的效能以及令人驚豔的...
A18晶片為「無限暖暖」等次世代手機遊戲，提供了更快、更流暢的效能以及令人驚豔的圖形表現。（圖／蘋果提供）

強大效能與新C1晶片

iPhone 16e竟然也是搭載與iPhone 16同級的A18晶片，雖然少了1核，但4核心GPU依舊能提供出色的圖形處理效能，支援圖形密集型 3A 遊戲，並透過硬體加速光線追蹤技術呈現更逼真的光影與反射效果。而且，首度加入了全新自家設計的C1行動數據晶片，不只提供高速且穩定的5G行動網路連線，同時也更節能，續航力比iPhone 16還長。

iPhone 16e支援Apple Intelligence而打造，為解鎖精彩的...
iPhone 16e支援Apple Intelligence而打造，為解鎖精彩的全新功能做好準備。（圖／蘋果提供）

支援Apple Intelligence

使用A18晶片最大優勢還有可支援使用Apple Intelligence，超好用的照片的「清除」功能、Genmoji、書寫工具，還有全新的Siri都能大幅升級日常使用體驗，讓用戶們在稍晚繁體中文開通後就能用最實惠的價格享受AI體驗。

透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者可自訂常用功能，也可以利用視覺智...
透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者可自訂常用功能，也可以利用視覺智慧認識周遭的物件或地點。（圖／蘋果提供）

有「動作」按鈕

iPhone 16e也擁有可自訂功能的「動作」按鈕，使用者可快速啟動相機、手電筒或語音備忘錄等功能，提升操作便利性。更棒的是，動作按鈕之後也可以解鎖全新的「視覺智慧體驗」，延伸Apple Intelligence技術，幫助使用者了解所有眼前看到的物件、資訊、地點等，或串連ChatGPT解決更多問題。

iPhone 16e採用USB-C連接埠。（圖／蘋果提供）
iPhone 16e採用USB-C連接埠。（圖／蘋果提供）

改用USB-C連接埠

除了提升充電與資料傳輸速度，讓使用者只要帶同一條充電線就可以用來替iPhone、Mac、iPad、AirPods等其他裝置充電，出門使用更方便。

不過，iPhone 16e也是捨棄了一些原本的好用功能，像是相機鏡頭還是維持1顆，也少了用過回不去的MagSafe。相機系統這次雖然少了廣角鏡頭，但蘋果還是幫iPhone 16e升級了全新的二合一相機系統，4800萬像素融合相機透過運算攝影技術的幫忙，同樣可讓使用者拍出平衡光線與細節的絕美影像，整合2倍望遠光學變焦、夜間模式和人像模式，依舊擁有構圖彈性，前置相機也有好用的自動對焦功能。

iPhone 16e提供白色與黑色2款外觀，儲存容量選項則有128GB、256GB和512GB，建議售價599美元起。

iPhone iPhone 16 晶片

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