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機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假

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機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假

中國新聞組／即時報導
王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）
王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）

中國民營企業座談會日前在北京召開，坐在第一排C位並發言的宇樹科技創始人王興興，代表90後企業家站上舞台。王興興會後表示，AI驅動機器人進化速度非常快、超出預期，相信年底前人形機器人將達到「新量級」。此外，王興興日前在小紅書上曬出最新機器人跳舞影片，因動作太絲滑被疑AI合成，王興興親自證實沒造假、此為新開發的功能。

央視報導，作為「杭州六小龍」之一的宇樹科技，成立於2016年，是一間專注於高性能通用機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售的企業。作為新生代企業家參加民營企業家座談會，王興興表示非常榮幸，「我覺得我們還要繼續努力」、「在場的所有民營企業家都感受到了總書記的鼓舞」。

王興興表示，現在AI驅動機器人每天進化非常快，基本上速度是超過他預期的，每天給他的驚喜也非常大。要把機器人的AI模型做好，「做好了以後用更好的AI算力去把它訓練出來就好了」，大大加速了技術進步。

一旁的工作人員把足球丟向機器人身上，又用棍子擊打機器人。（影片截圖）
一旁的工作人員把足球丟向機器人身上，又用棍子擊打機器人。（影片截圖）

王興興認為，在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。如果順利的話，到明年或者後年一些基礎的，比如說服務業或者一些工業其實基本可以推起來了。但想要家用可能會稍微慢一點，因為家用可能對安全性的要求更高，還是會需要技術相對更成熟一點。

香港01報導，在春晚「扭秧歌」機器人暴紅後，人形機器人銷量需求飆升，一度出現「斷貨下架」、「日租金高達1.5萬元（人民幣，下同，約2059美元）」、「二手被炒至12萬元」等情況。

宇樹科技銷售負責人表示，人形機器人目前還不適合採購用於跳舞表演，因為動作非常有限，只能走一走、揮揮手。如果要實現一場舞蹈，需要公司大量人員去開發適配，成本非常高。「尤其是對個人買家來說，目前買回去也只是一個展示道具。」

該負責人表示，目前行業過熱了，「大家可以先冷靜一下」，並稱四足機器人的售價未來可能將降至3-4000元，「可以真正進入消費級時代」。不過，有知情人士透露，這個價格描述不準確，是否真的有降價計畫，宇樹科技官方暫無回應。

而王興興曬出的宇樹機器人G1最新跳舞的影片，極流暢的動作引起網友圍觀。為了證明影片不是AI合成，工作人員向機器人丟足球、又用棍子擊打、干擾機器人。王興興也對網友留言點讚，他在文章證實，「最近幾天剛新開發的功能，還沒有推送給客戶，不同型號版本的機器人功能也有差異」。

王興興說，或在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。（取材自央視...
王興興說，或在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。（取材自央視新聞）

AI 人形機器人 王興興

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