學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器

許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。（路透）

許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。近日Threads上一名家長提問，想知道大家針對孩子學的才藝，有沒有學過後覺得終身值得大推的項目。原PO也在留言區補充「目前除了游泳之外，還在探尋其他專長，有人4歲在學跆拳道的嗎？」話題一出，隨即引發許多家長與過來人的熱烈討論，紛紛傾囊相授自己心目中的神級才藝。

在眾多回應中，「舞蹈」成為許多人極力推薦的項目之一。網友指出「舞蹈～我覺得不一定要走向專科，但跳舞能讓身體協調、音樂拍點、自信心都比較好」、「舞蹈課是最讓女兒有自信的，而且她熱愛」。除了舞蹈，不少人也大力推薦學習音樂，「音樂音樂」、「從小學鋼琴、小提琴，大學唸書壓力大的時候，玩樂器就是他（孩子）放鬆的方法」、「從大班開始學鋼琴9年，後來不是走音樂這條路，但是覺得終身值得大推」。

甚至有人透露才藝成了自己在海外生存的技能，「鋼琴、畫畫，我現在靠這兩樣技能，在英國生活」。此外，也有人點名節奏感強烈的樂器，「我推爵士鼓，它培養的不只是音樂，而是專注力、節奏感、四肢協調、抗壓性和持續練習的習慣」。

除了常見的音樂與舞蹈外，少數網友也根據自身經驗提供了不同的才藝選項。有家長分享「我兒子學圍棋，對於邏輯思考、分析、決策、抗壓其實都蠻有幫助的」、「高爾夫球，長大後很多工作，會打高爾夫的就會被公司派出去聯誼、喝酒、抽獎，不會打的人留在公司繼續上班」、「讓小朋友學攀岩，理由是攀岩是少數左右手腳協調都有練習到，以及頭腦思考、膽量、柔軟度等等都有訓練」。