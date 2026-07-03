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跟著黃仁勳走...蔣萬安宣布：要在北士科成立亞洲首座AI教育中心

記者林佳彣／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今天出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞...
台北市長蔣萬安今天出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，致詞時表示台北市未來4年預計投入92億元推動AI教育。（記者蘇健忠／攝影）

面對AI浪潮，台北市長蔣萬安今天（3日）發布「北市AI教育政策白皮書」，未來4年將挹注92億元推動，打造首都AI教育城市。五大重點包含結合北士科產業聚落能量，成立「北市AI教育中心」，預計明年啟動規畫、後年成立，未來配合洲美國小籌備期程進駐。

蔣萬安今天出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」，與教育專家學者、校長及師生共同見證北市推動AI教育的重要里程碑。他說，面對全球AI浪潮，台北作為首都，不僅要跟上趨勢，更要主動布局，全面將AI導入教育轉型、市政創新及人才培育。 

教育政策方面，蔣萬安正式宣布，市府2027年至2030年將投入92億元，全力推動AI教育政策，並聚焦五大核心面向。

一是升級專屬AI助理。蔣萬安說，北市率全國之先，建立「酷AI」平台，未來全面提升為客製化的個人助理，不僅可協助教師備課、教學、派題、學習診斷及閱卷等工作，大幅減輕行政與教學負擔，也能引導學生進行更深入的自主學習。 

第二，建置AI PC與智慧載具。蔣萬安表示，市府預計於今年暑假完成全市國小至高中職每間教室智慧大螢幕建置；未來4年將逐步為每位教師配備AI PC，並升級學生數位載具，讓AI運算能力真正走進教學現場。

蔣萬安說，第三是推動機器人、無人機等跨域創新課程。延續今年3月率全國首創發布科技領域AI教學綱要，市府將進一步規劃無人機、機器人、人工智慧物聯網（AIoT）及STEAM等跨域課程，讓北市孩子從國小開始接觸、培養興趣，國中持續深入探索，高中具備創新實作的能力。

第四，打造校園AI實驗室（AI Lab）。蔣萬安說，北市現有AI專班及技職工場，市府將結合新世代技職教育及高中發展，協助學校建置具備邊緣運算設備及GPU算力的AI實驗室，提供學生模型訓練與實作學習的最佳場域。 

蔣萬安說，五是設立亞洲首座AI教育中心。北士科因為輝達第一個海外總部落腳，成為全球非常關注的科技產業聚落，讓台北成為AI科技發展最強的一顆心臟。

他表示，市府將在北士科設立台北AI教育中心，作為台北AI教育政策的核心樞紐，統籌師資培訓、課程設計及產學合作，並肩負培育兼具資訊安全、科技倫理與「負責任AI（Responsible AI）」素養人才的重要使命，引導學生成為具備思辨能力、能善用科技的數位公民。

蔣萬安也引用輝達執行長黃仁勳曾說，你不會因為AI失去工作，但你可能會因為其他人比你更善用AI而失去工作。蔣強調，這絕對不只是一個白皮書，北市未來4年化成實際的行動，全力培養老師、孩子具備使用AI的能力。

台北市長蔣萬安（左六）上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育...
台北市長蔣萬安（左六）上午到北一女出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動。（記者蘇健忠／攝影）

台北市長蔣萬安今天出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，宣布...
台北市長蔣萬安今天出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，宣布將打造亞洲第一個AI教育中心。（記者蘇健忠／攝影）

精華 FAQ

  • 台北市府宣布，2027年至2030年將投入92億元推動AI教育政策，作為首都教育轉型與人才培育的重要資源，目標是全面提升師生的AI應用能力。

  • 該中心將作為北市AI教育政策核心樞紐，統籌師資培訓、課程設計與產學合作，並強化資訊安全、科技倫理及Responsible AI素養教育。

  • 五大重點包括升級AI助理、建置AI PC與智慧載具、推動機器人無人機等跨域課程、打造校園AI實驗室，以及設立亞洲首座AI教育中心。

黃仁勳 蔣萬安

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