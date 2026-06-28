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「學生一路接住了我」 李健宏用教育陪孩子找到方向

記者劉星君／屏東即時報導
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屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，他說，「很多人說是老師接住學生，其實是學生一...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，他說，「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」，今年他獲屏東縣Super教師獎。（記者劉星君／攝影）

台灣屏東縣立大同高中公民老師、代理老師李健宏，帶領社團「大同青年軍」讓學生們參與公共議題、社會服務，學習從教室擴展到山林、社區。他自編教材，引導學生們從自學、組內互學到全班共學，給予學生思辯空間。他說，「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」，今年他獲屏東縣Super教師獎。

41歲李健宏從事教職15年，大學主修中文，之後取得中文、公民領域雙碩士，教職生涯前9年是流浪教師，從台中、高雄到恆春半島的高國中小學補校等待過，這6年來在大同高中擔任公民代理老師。

李健宏是東港人，從事教職後他發現，教師不只是傳授知識，更有機會發揮影響力。每天清晨7時許李健宏就到學校，直到晚間才離開，他在高中國際教育實驗班「緱通視界」課程，採取主題化教學，規畫「拉美與荷蘭」、「構樹與南島」等主題，引導學生自學、互學到共學，透過閱讀、討論與提問，建立思辯能力。

李健宏也擔任社團「大同青年軍」指導老師，李健宏說，帶領學生辦營隊，走進恆春半島、原偏鄉，學生不只是參與活動而是成為主體，學生們一手規畫營隊課程，學長姐帶領學弟妹們，培養解決問題、團隊合作。

李健宏說，陪伴學生成長過程，讓他找到往前走力量。他看到以前不敢開口說話學生，透過營隊訓練，站在人群前侃侃而談；曾經缺乏自信孩子考上理想大學，畢業校友回來擔任營隊幹部。

李健宏說，每次營隊活動，是學生陪著他一起完成，「他們一直跟著我，我要跑得更快，不能被追過去。」今年參加Super教師評選，也是對他教學階段性成果整理，他相信，只要有更多年輕人願意認識家鄉、留在屏東，就有機會改變這片土地，他會陪著學生，找到那條屬於自己的路。

大同高中青年軍社團成員高三郭哲豪說，參加青年軍社團，他更了解家鄉歷史，實地走訪比在課本中看到的更深刻。屏東高工三年級蘇玄明說，大同高中國中部夜，也是健宏老師學生，他寒暑假參加策劃營隊，他學習換位思考，雖然每趟營隊很累，但讓寒暑假過的很踏實。

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右四），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右四），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，帶領學生們一起出營隊，走訪屏東各鄉鎮，他形容「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」。（記者劉星君／攝影）

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，他說，「很多人說是老師接住學生，其實是學生一...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，他說，「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」，今年他獲屏東縣Super教師獎。（記者劉星君／攝影）

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右）今年獲屏東縣Super教師獎，校長陳冠明...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右）今年獲屏東縣Super教師獎，校長陳冠明（左）也與有榮焉。（記者劉星君／攝影）

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右四），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（右四），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，帶領學生們一起出營隊，走訪屏東各鄉鎮，他形容「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」。（記者劉星君／攝影）

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（左五），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，...
屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏（左五），也是學校「大同青年軍」社團指導老師，自編課程教材，感謝前輩老師們指導，他形容「很多人說是老師接住學生，其實是學生一路接住了我」。（記者劉星君／攝影）

精華 FAQ

  • 他在課堂採主題化教學，安排自學、互學到共學的流程，並透過閱讀、討論與提問培養思辨；在社團則帶學生走入山林、社區與恆春半島實作。

  • 學生不只參與活動，而是自己規畫營隊、分工合作並帶領學弟妹，進而訓練解決問題能力與團隊精神，也有人變得更敢表達、重拾自信。

  • 因為他在漫長流浪教師生涯中持續投入教學，學生的成長、回來擔任幹部與分享成果，反而成為他前進的力量，也讓他更確信教育能改變地方。

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