頂大算什麼 南韓「半導體高中」才夯 學子就業目標鎖定三星、SK海力士

半導體高中在南韓日益受歡迎，部分學子已不再將進入名校視為通往成功的唯一途徑。（美聯社）

韓國先鋒報報導，隨著南韓 聚焦半導體產業的高中日益受歡迎，部分學子已不再將進入名校視為通往成功的唯一途徑，而是期待畢業後能直接進入大型晶片製造商就業。

韓國半導體職業匠師高中（Korea Semiconductor Meister High School）校方人士向《朝鮮商業》表示，「愈來愈多成績優異的學生對本校展現興趣」，「許多家長和學生都在詢問，畢業後的具體職涯方向和半導體產業前景」。該校日前舉辦首場招生說明會，參與人數超過校方準備的120席，將在6月20日加開第二場說明會。

消息來源2日指出，韓國半導體職業匠師高中的2026學年新生入學競爭率為1.67比1，高於上學年、該校轉型為半導體專門學校前的0.88比1。這類職校中最老牌的忠北半導體高中，本學年競爭率則高達2.26比1，優於去年的1.5比1。

南韓目前共有58所職業高中，其中四所專攻半導體；另有一所半導體高中預定於2027年3月在首爾成立，還有一所2028年將在京畿道龍仁市成立。

教育專家說，半導體高中吸引力日增，反映學生對進入三星 電子和SK海力士等大型晶片廠就業的期待升溫。一名專門提供升學 諮詢的補習班人士表示，「不論成績優異或中等程度學生，都開始將職業高中視為務實的升學選項。」

南韓職業高中也展現優異的就業率，逾73%的職校生在畢業後順利就業，高於其他專門高中的52.4%，以及普通高中職業科的38.2%。