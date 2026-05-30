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畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安30日上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典...
台北市長蔣萬安30日上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，甚至有得獎學生要求背著市長一同合影，蔣市長一一熱情配合回應。（記者林俊良／攝影）

台北市長蔣萬安30日上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，得獎學生要求背著市長一同合影，蔣萬安熱情配合，有眼尖的民眾發現，一名畢業生頂著蓬鬆的「爆炸頭」，貌似改變造型前的民進黨台北市長參選人沈伯洋，形成一幅有趣的畫面。

蔣萬安在致詞時指出，非常開心再次來參加市長獎的頒獎典禮，首先恭喜大家完成學業，而且即將畢業，大家的表現也得到了各界的肯定，他要特別提醒所有的孩子，今天有這樣的成就，一定要懷著感恩的心，謝謝你們的家人、爸爸媽媽，也要謝謝所有的師長一路的陪伴，以及好朋友、好同學們，在求學的過程當中一起面對各項的挑戰，克服各項的困難。

蔣萬安接著說，最近黃仁勳回到台灣，也引起了一波AI的浪潮，周三的時候，特別選在北投士林科技園區，也就是輝達（NVIDIA）未來第一個海外總部的基地，舉辦員工大會。看到全球AI巨頭宣布要將AI產業發展的核心留在台北，他感到非常的感動；當然也有很深刻的感受，認為接下來自己有責任為我們的下一代提供更好的學習環境，以及如何善用 AI。

蔣萬安表示，黃仁勳過去講過「我們不會輸給AI，而是輸給善用 AI 的人」；前一陣子蘇姿丰(AMD超微半導體董事長及執行長)也來到台灣，演講的時候也提到，AI的需求是真實的，而且以棒球比賽來比喻現在只是打到「第三局」，代表著未來有很大的舞台，有非常多寬廣的空間，讓所有優秀的孩子們繼續努力地向前邁進。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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