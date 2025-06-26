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布袋戲團進駐台師大國語中心 台味藝術征服國際生

記者許維寧／台北即時報導
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國立台灣師範大學國語教學中心邀請全樂閣木偶劇團，帶領國際生體驗傳統技藝布袋戲的魅力。（台師大提供）
國立台灣師範大學國語教學中心邀請全樂閣木偶劇團，帶領國際生體驗傳統技藝布袋戲的魅力。（台師大提供）

國立台灣師範大學國語教學中心於25日邀請來自屏東、創立於1943年的全樂閣木偶劇團，帶領國際生體驗傳統技藝布袋戲的魅力，引導國際生親自操偶、互動，學習中文與文化。

台師大國語中心邀請全樂閣木偶劇團，不僅在屏東布袋戲流派與藝術傳承上具一定重要性，也納入創新手法的表演風格，多次受邀至日本新加坡等國演出。第四代團長鄭俊良表示，傳統布袋戲過去主要以台語演出，為了讓不熟悉台語的外國人接納，減少了戲劇對白，轉而強調布偶的動作與特效來傳達劇情。

台師大表示，本次體驗活動也展示高達90公分的大型布袋戲偶，穿插特效及互動橋段後，讓語言不通的外籍學員得以理解故事內容，更對布偶的操控及內部構造產生興趣，願意參加現場的操作體驗。

來自德國的禰真真表示，操偶師把鳳凰展翅的動作，表演得極為生動，令人印象深刻，國語中心能學到各式各樣的中文，不論台灣中文或中華文化，都可以有相對應的課程資源；來自美國的學生利百加則認為，第一次看到台灣傳統文化的表演，很喜歡現場搭建的場景，還有布偶揮舞劍術的樣子，相當有趣。

國語中心主任蔡雅薰表示，安排結合武術、美術、音樂及臺灣在地文化的布袋戲演出，透過欣賞傳統藝術，並有機會近距離和布偶互動，藉此推廣國際與文化交流，國語中心不只是學習華語，也希望帶給外國學員在台灣的美好回憶。

台師大國語中心成立70年，每年有超過1萬1000多人次、來自全球近100個國家的學員，是台灣歷史最悠久、規模最大，以華語為第二語言的教學機構，課程內容囊括基礎的發音、寫作、閱讀能力培養，以及就業導向的面試、餐旅及新聞中文等，同時藉由台師大國際化教育資源，安排跨語言、文化及學制的交流。

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