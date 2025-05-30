上學過時了？「非學校教育」漸流行 孩子更自信更出色

非學校教育是一種以孩子為主導、依據生活經驗與活動而非固定課綱的家庭教育形式。（路透）

幾周後，隨著學校即將放暑假，許多家長的生活將會發生巨大變化。

根據今日美國報（USA Today）報導，對於39歲的克莉絲蒂娜·法蘭科（Christina Franco）而言，夏天和學期中的日子其實並無太大差別，因為她的五個孩子採用的是「非學校教育」（unschooling）方式學習。

與其讓孩子們去傳統學校或依循家庭學校的課程安排，法蘭科的孩子每天自行決定學習內容。只要孩子們準備好學習，她便會安排課程，或帶他們到博物館、歷史遺址，甚至附近的山區進行戶外教學。她家中沒有成績、沒有考試，也沒有固定課綱。

隨著大眾對這種教育方式的興趣日益增加，關於非學校教育的影片在社群媒體 上獲得了數百萬次的觀看量。甚至名人寇特妮·卡戴珊（Kourtney Kardashian）也在她妹妹的節目Khloe in Wonder Land中表示，讓孩子去傳統學校對她來說「太過時了」。許多家長認為，孩子在非學校教育的環境下表現更出色，更有自信，也更渴望學習。

不過，並非所有學生都能在這種教育模式中順利成長。一些曾接受非學校教育的學生坦言，若家長無法投入足夠的時間與資源，缺乏結構和責任感可能會導致教育被忽視。有些人則認為自己準備不足，成年後在職涯選擇上受限。

什麼是非學校教育？

根據「自主學習聯盟」（Alliance for Self-Directed Education，ASDE）的定義，非學校教育是一種以孩子為主導、依據生活經驗與活動而非固定課綱的家庭教育形式。

教育學者指出，每個實施非學校教育的家庭方式各異。有些家長仍會參考家庭學校的課程設計部分學習活動；另一些則讓孩子參加「微型學校」或「自由學校」，讓孩子在「自然學校」或「戶外學校」中，在家長或老師的引導下共同學習。

也有家長幾乎不安排任何傳統教育內容，完全尊重孩子的學習需求與節奏。家長選擇非學校教育的理由多樣，有人為了避免孩子在傳統學校遭遇霸凌或暴力；有人希望孩子不被迫學習不感興趣的科目；也有人對學校無法妥善照顧特殊學習需求感到失望。

教育忽視的風險

雖然非學校教育對部分家庭來說成效顯著，但也有人擔憂這種模式可能帶來意想不到的負面後果，如教育忽視甚至虐待。

42歲的艾琳·羅琳（Erin Lauraine）在拉斯維加斯成長，從小接受非學校教育。她表示，父母稱這是「家庭學校」，但實際上並無任何課程安排、學習目標、測驗或成績報告。

她的童年多半是在做家務、看卡通，或幫忙父母經營工廠。

法律監管參差不齊

美國各州對於防止家庭教育中出現忽視或虐待的法律規範差異甚大。根據專家史都華的說法，紐約州 要求法蘭科向學區 主管申報開設家庭學校的意圖，提交教學計畫，並定期繳交學習報告。

然而，全美仍有十幾個州幾乎沒有任何保障機制，家長不必通知學區，也不需提交教學計畫或評估報告。

史都華補充，有些家庭會登記孩子在所謂的「傘型學校」（umbrella schools）就讀，以滿足義務教育規定。雖然這些學校偶爾會協助處理文書工作，但多半不進行教學監督或學術審核。

這種缺乏與學生或家庭的定期接觸，也讓社會福利機構難以有效介入。