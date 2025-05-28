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被佛州大學選為新校長 這位日裔校長：我的DEI態度已改變

記者胡玉立／即時報導
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密西根大學校長小野三太，獲佛羅里達大學董事會投票一致通過出任該校新校長。(美聯社)
密西根大學校長小野三太，獲佛羅里達大學董事會投票一致通過出任該校新校長。(美聯社)

佛州保守派人士和部分共和黨議員強烈反對及批評下，佛羅里達大學(University of Florida)董事會27日投票一致決定聘請密西根大學日裔校長小野三太(Santa Ono)出任該校新校長。

由於小野三太候選資格受外界嚴格檢視，他在27日表決前，曾特別詳述自己如何處理密大校園反猶太主義抗議活動、他面對「多元公平包容」(DEI)措施的「態度演變」以及能否堅持「新信念」。

小野三太矢言將服膺佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)為廢除DEI措施而採取的高等教育改革，稱自己以往部分言論無法反映其「今日信念」。小野說道：「佛大正向全國展示：無需灌輸意識形態也能提升學術水平；我不會減緩改革步伐。」

小野聘任案仍需得到州立大學系統監管理事會(Board of Governors)批准，該程序通常只是行禮如儀；但反對此案者呼籲該單位拒絕確認小野校長提名案。

去年7月佛羅里達大學時任校長、前共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)突然請辭。在校董會秘密招募甄選新校長過程中，據稱有多位其他大學現任校長表達意願。小野三太最後雀屏中選。

小野是免疫學家，自2022年10月起擔任密西根大學校長，另曾任加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)校長和辛辛那提大學校長。佛大董事會成員稱讚小野將協助該校成為全美一流公立研究型大學。

但小野提名案遭魯福(Christopher Rufo)等保守派人士強烈反對。魯福被德桑提斯任命為佛羅里達新學院(New College of Florida)董事會成員，負責改革該學院。佛大校友、佛州共和黨聯邦眾議員斯圖貝(Greg Steube)也致函校董會「嚴重關切」小野及其「覺醒政治」立場，指小野「曾發表損害課程完整性的歧視言論」。參議員斯科特(Rick Scott)主張校董會和監管理事會應對此展開調查。

斯圖貝呼籲監管理事會拒絕確認小野校長提名，並在社群媒體發文稱佛大董事會「走錯了方向」。

佛州 共和黨 德桑提斯

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