AI要從小開始學？250位CEO聯名喊話美國教育

超過250位CEO呼籲美國中小學（K-12）應將電腦科學與人工智慧（AI）教育列為必修課程。（美聯社）

超過250位來自從財星（Fortune）500強企業、高成長創業公司、金融管理公司和教育組織的執行長，近日聯名簽署一封公開信，呼籲美國中小學（K-12）應將電腦科學與人工智慧 （AI ）教育列為必修課程。這封公開信強調，若未能及早提供此類訓練，孩子將可能在科技驅動的未來社會中處於劣勢。

根據財經雜誌富比世（Forbes）報導，參與聯署的企業領袖來自包括奧多比（Adobe）、Accenture、超微（AMD）、美國航空（American Airline）、藍源（Blue Origin）、Cognizant、戴爾（Dell）、Dropbox、IBM、領英（LinkedIn）、來福車（Lyft）、微軟（Microsofe）、Salesforce、優步（Uber）、雅虎（Yahoo）和Zoom等知名企業。

公開信指出，「在AI時代，我們必須為下一代做好準備，使他們成為人工智慧的創造者，而非僅是被動的使用者。」信中強調，普及電腦科學與AI教育，是縮小技能與薪資差距，並確保美國在全球AI競爭中持續領先的最快途徑。

信中進一步表示：「變革已然開始。」這場教育改革運動已獲得美國兩黨領袖支持。過去十年間，全美50個州皆推動相關措施，至今已有10萬名教師開始教授電腦科學課程。

根據布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究顯示，修習一門高中電腦科學課程，將使學生終身薪資提高約8%，就業機會提升約3%，其中女性與低收入 學生的受益尤為顯著。

目前美國僅有12個州明文規定學生必修基礎電腦科學課程，聯署企業領袖期望未來能大幅擴展推廣。「我們有責任為下一代打造新的美國夢，」公開信中寫道，「並提供一套符合時代需求的教育體系。」

國際趨勢

本周，阿拉伯聯合大公國宣布，將自下學年起，在所有公立學校階段全面實施AI課程。該國也因此加入巴西、中國、南韓與新加坡等已將電腦科學或AI教育列為必修課程的國家行列。

美國政策

在政策面，美國政府也展現出推動AI教育的決心。4月23日，川普簽署《推進美國青年的人工智慧教育》行政命令，旨在自小培養學生的AI素養。命令內容包括：提供電腦科學與AI教師培訓補助、公私協力增強教學資源，以及成立全國AI教育工作小組以監測進展與政策落實。

該行政命令指出：「從小接觸AI，不僅有助於消弭對這項強大技術的神秘感，更能激發學生的好奇心與創造力，使他們成為積極且具責任感的未來人才，並孕育出下一代AI創新者，引領國家邁向科學與經濟的新高峰。」

教育轉型的緊迫性

盡管部分家長與教育者對於生成式AI工具（如ChatGPT）可能助長作弊、削弱學生批判性思維與寫作能力表示關切，但這封由眾多重量級CEO聯名簽署的公開信，凸顯AI素養對年輕世代未來發展的重要性，以及將AI教育納入核心課程的日益迫切性。