「南京出生」申請國防醫遭取消資格 台師大附中生難接受：從未有陸籍

一名高中生因身分問題被國防醫取消錄取資格。（AI生成）

國防大學是由中華民國 國軍專責綜合培育軍事人才的大學，由於兩岸關係，對於學生身分也會格外注意。一名高中生表示自己以國防醫為目標，並經由學測進入到備審，卻因身分問題被取消資格，讓他難以接受。

一名師大附中數理資優班 的學生在Dcard發文表示，自己從小就決定要當急診醫師，去年國防醫學院到學校演講時，讓他更加確立自己的夢想，並將國防醫當作目標。今年1月學測後，原PO通過資格得以申請國防醫學系，開始準備備審資料與國防測驗，依據過往的分數標準，他也相當自信自己有機會上。

然而今年3月初審結果下來，國防醫以原PO「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷錄取資格。對此原PO表示，自己擁有中華民國戶籍、身分證與護照，從小在台灣長大，也沒有中國大陸戶籍，甚至是到自己15歲時才知道自己的出生地在南京。因為父母當年在南京工作，原PO在當地出生後，2歲回到台灣，而他今年剛滿18歲，若要符合「入本國籍滿20年」，他要等到22歲才能申請國防醫。

原PO也表示，當初在準備備審資料時，他多次向輔導員、國防部 詢問自己的身分問題，因為簡章上的相關規定寫得相當含糊，但國防部並未給出肯定答案，「只憑字面意思我認為我有符合規定，才繼續準備這條路」。

原PO強調，他雖然感到憤怒，但發文並不是在譴責國防部，他相信這些規則背後一定有許多理由是他沒考慮到的，他只是希望不會再有下一個人因「出生地」而非「能力」被刷掉。

這篇貼文引發網友熱烈回應，有人建議原PO提訴願再訴訟，也有人建議他重考，「你還年輕，過幾年回頭看也許會感恩失去這個機會，因為更好的在前方等著你，不要難過太久，收拾心情往前走」、「加油...看完只能說太誇張了！搞到考生權益真的很扯！」、「看開點，只要本身條件有任何疑慮，就無法當軍人，軍中觀念是很保守的，大家都怕惹事上身，現在拒絕你總比你真的去讀了才跟你說身分有問題被退學好，能考上公費軍醫，重考一年一定可以考到更好的」。