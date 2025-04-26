我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

查克柏格夫婦創辦矽谷免學費小學 無預警宣布明年關閉

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta執行長查克柏格與妻子普莉希拉‧陳共同創辦的矽谷免學費小學The Primary School，突然宣布將於2026年初關閉，令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。(美聯社)
Meta執行長查克柏格與妻子普莉希拉‧陳共同創辦的矽谷免學費小學The Primary School，突然宣布將於2026年初關閉，令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。(美聯社)

由Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)與妻子普莉希拉‧陳(Priscilla Chan)共同創辦的矽谷免學費小學 The Primary School，突然宣布將於2025-26學年結束後(即2026年初)關閉，事件受到關注之餘更令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。

這家免費小學是於2016年，由查克伯格夫婦透過名下慈善組織「陳查克柏格計畫」(Chan Zuckerberg Initiative，CZI)創辦及資助，專收低收入戶家庭學童，旨在將教育、醫療保健和家庭服務融為一體。陳本身是兒科醫生，她曾將該組織的教育工作，描述為結合了她的兩大心願。

但學校在4月21日無預警宣布停辦，儘管它向數百個學生家庭表示關校是一個「非常艱難的決定」，但並未做任何解釋。

據當地媒體報導，校董會僅向家長說是因為CZI撤回對學校的資助，然而沒有具體說明。

該校策略與發展高級經理庫克(Carson Cook)向CNN表示，校方已跟家長會面並告知關校決定，又說雙方對話仍在進行，但拒絕透露關校原因，也不對CZI置評。

但外界注意到，CZI早在今年初即已起了變化，通知員工將會削減內部的多元、公平及包容(DEI)措施。同樣Meta也採取了類似舉措，被視為是隨總統川普政策所作出的改變。

在川普的第一個總統任期，查克伯格夫婦反對川普有關種族問題的言論；但2024年之後他們的政治立場出現徹底轉變。在今年1月川普二度就職典禮，查克伯格夫婦與其他大型科技巨企領袖一起坐在顯眼位置。

2月，CZI即宣布將專注於科學並「逐步減少」對「社會倡議」的投資，包括削減對「移民改革以及種族平等」及DEI項目的撥款。

多年來，灣區居民一直抱怨隨著矽谷的發展，高薪科技工作者的大量湧入造成住房短缺，使低收入家庭無法負擔房價。一位家長說，這所學校是住房危機後，科企巨頭「送給社區的禮物」，現在他連這個也要拿走了。

川普 低收入 矽谷

上一則

3歲雙胞胎連遭學前班退學 華裔媽焦慮：校方不給機會

延伸閱讀

川普莫忘教宗的和平工具說

川普莫忘教宗的和平工具說
川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河
樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆

樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆
兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

熱門新聞

隨著科技發展和大眾觀念的轉變，昂貴的大學文憑是否「划得來」受到越來越多質疑。路透

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

2025-04-16 14:19
理財網站分析，上大學愈來愈貴，今年新鮮人畢業時平均將背負4萬元學債，比前一屆學長們多3000元。圖為香檳城伊利諾大學學生。(美聯社)

上大學愈來愈貴 今秋新生畢業時平均背債4萬元

2025-04-23 19:59
哈佛大學。(美聯社)

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

2025-04-19 20:57
Meta執行長查克柏格與妻子普莉希拉‧陳共同創辦的矽谷免學費小學The Primary School，突然宣布將於2026年初關閉，令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。(美聯社)

查克柏格夫婦創辦矽谷免學費小學 無預警宣布明年關閉

2025-04-26 22:50

選校指南、課外活動、青少年心理危機…育才特刊 聚焦家長最關心的事

2025-04-15 12:33
川普新政衝擊多，愈來愈多在美學生申請加拿大的大學。示意圖，圖為溫哥華機場。(新華社)

川普砍資金撤簽證 美學生申請加國大學人數增

2025-04-15 23:10

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證

華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌