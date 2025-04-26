查克柏格夫婦創辦矽谷免學費小學 無預警宣布明年關閉

Meta執行長查克柏格與妻子普莉希拉‧陳共同創辦的矽谷免學費小學The Primary School，突然宣布將於2026年初關閉，令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。(美聯社)

由Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)與妻子普莉希拉‧陳(Priscilla Chan)共同創辦的矽谷 免學費小學 The Primary School，突然宣布將於2025-26學年結束後(即2026年初)關閉，事件受到關注之餘更令人質疑是查克伯格改變政治立場所致。

這家免費小學是於2016年，由查克伯格夫婦透過名下慈善組織「陳查克柏格計畫」(Chan Zuckerberg Initiative，CZI)創辦及資助，專收低收入 戶家庭學童，旨在將教育、醫療保健和家庭服務融為一體。陳本身是兒科醫生，她曾將該組織的教育工作，描述為結合了她的兩大心願。

但學校在4月21日無預警宣布停辦，儘管它向數百個學生家庭表示關校是一個「非常艱難的決定」，但並未做任何解釋。

據當地媒體報導，校董會僅向家長說是因為CZI撤回對學校的資助，然而沒有具體說明。

該校策略與發展高級經理庫克(Carson Cook)向CNN表示，校方已跟家長會面並告知關校決定，又說雙方對話仍在進行，但拒絕透露關校原因，也不對CZI置評。

但外界注意到，CZI早在今年初即已起了變化，通知員工將會削減內部的多元、公平及包容(DEI)措施。同樣Meta也採取了類似舉措，被視為是隨總統川普 政策所作出的改變。

在川普的第一個總統任期，查克伯格夫婦反對川普有關種族問題的言論；但2024年之後他們的政治立場出現徹底轉變。在今年1月川普二度就職典禮，查克伯格夫婦與其他大型科技巨企領袖一起坐在顯眼位置。

2月，CZI即宣布將專注於科學並「逐步減少」對「社會倡議」的投資，包括削減對「移民改革以及種族平等」及DEI項目的撥款。

多年來，灣區居民一直抱怨隨著矽谷的發展，高薪科技工作者的大量湧入造成住房短缺，使低收入家庭無法負擔房價。一位家長說，這所學校是住房危機後，科企巨頭「送給社區的禮物」，現在他連這個也要拿走了。