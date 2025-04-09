孩子上大學要動用529帳戶的家長 擔心市場動盪衝擊

股市大幅動盪時期，理財專家多半建議民眾不要動用投資帳戶，等待情勢明朗再打算，但對孩子上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」(529 college savings account)提款的家長來說，則沒有時間等待市場風暴結束。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)9日報導，股市大幅動盪時期，理財專家多半建議民眾不要動用投資帳戶，等待情勢明朗再打算，但對孩子上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」(529 college savings account)提款的家長來說，則沒有時間等待市場風暴結束。今年8月兒子就要開始上大學的529帳戶存款人艾咪‧拉狄馬契爾(Amy Rademacher )說：「有點不敢看。」她表示，希望存款能支應大學開銷的四分之一。

具有省稅優惠的「529大學教育儲蓄計畫」與股市連動，市場漲跌攸關帳戶投資表現。關稅戰引發拋售潮，史坦普500指數(S&P 500)跌至距離高峰時期落差19%，許多家長花了18年或更久時間為「529大學教育儲蓄計畫」存款，如今終於要動用存款為孩子繳大學學費，提款時機卻遇到股市暴跌。

近幾年來，更多民眾開立529帳戶，帳戶存款隨著股市榮景成長。金融數據分析機構「ISS Market情報」ISS Market Intelligence)指出，截至2024年底為止，全國約有1700多萬個529帳戶，累積存款金額5250億元。相較之下，2010年時，529帳戶累計存款金額僅1570億元。

過去十年間，529計畫從原本只能繳大學費用擴大到也適用於符合條件的幼稚園-高中12年級(K-12)開銷，還可用來償還學貸 、參加學徒計畫(apprenticeship programs)，繳完學費之後剩下的帳戶餘額可轉入受益人的羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)。從529帳戶獲利享有延緩課稅(tax-deferred)，提款做為符合規定的教育用途免繳聯邦稅，某些州為529帳戶存款提供抵稅優惠。

住在伊利諾州的拉狄馬契爾擔任青年教會主任，與丈夫在兩個孩子仍是襁褓時期就開立529帳戶，雖然實際狀況略有不同，但這些年來平均每個月大約存入戶頭50元。

拉狄馬契爾說，現在529帳戶裡究竟有多少錢，並不清楚確切金額，也不敢查看。她表示，理財顧問警告表示，最近經濟情勢恐讓帳戶存款受到影響。

她表示，未來幾個月還是會照樣把錢存入戶頭，兒子的大學費用除了529計畫存款之外，還有獎學金、貸款 以及孩子自己的存款共同支應。她說：「我們夫妻倆去年都才把自己的學貸繳清，希望孩子們不要像我們一樣。」