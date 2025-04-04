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不滿布朗大學反猶示威 聯邦凍結5.1億經費

記者張聲肇／即時報導
去年布朗大學校園內的一場聲援巴勒斯坦示威後，抗議學生在水泥地上留下反戰標語。(美聯社)
去年布朗大學校園內的一場聲援巴勒斯坦示威後，抗議學生在水泥地上留下反戰標語。(美聯社)

又一所常春藤盟校因學生反猶太示威，得罪川普政府。白宮官員4日表示，政府不滿布朗大學(Brown University)對反猶太主義活動的處理方式，打算凍結5.1億元聯邦捐贈和合約付款。

布朗大學教務長杜義爾(Frank Doyle)3日發函給各主管，校方已獲悉政府可能凍結研究經費的「令人不安謠言」，「此刻，我們沒有資訊，可以證實這些謠言是否屬實。」

若傳言屬實，布朗將是第五所遭川普政府「斷供」的常春藤盟校，全國另有數十所大學院校因校園挺巴反猶示威，受到聯邦政府調查。

布朗大學去年與示威學生達成協議，學生拆除示威營帳，學校就讓董監事會投票表決是否停止投資幫助以色列占領巴勒斯坦的企業，結果遭到董事會否決。

布朗大學新聘的醫學院助理教授因為「公開承認」支持某哈瑪斯領導人，還親自參加其喪禮，上月被遣返黎巴嫩。各校多名積極參與挺巴示威的外籍學生，也被逮捕、遣返。

哥倫比亞大學是第一家中箭落馬的名校，川普政府抽掉聯邦原擬撥給的4億元銀根，還進一步威脅，若不改善猶太學生的安全環境，會停撥更多款項。

哥大上月答應做到聯邦政府的要求，包括大幅修改校規，嚴懲不利猶太師生的言行、檢討該校的中東研究系所。

川普政府推動右派保守價值的政策，也擴及變性人議題，因賓州大學允許跨性別選手代表學校參加游泳比賽，停掉該給賓大的1.75億元聯邦經費。

普林斯頓大學1日表示，數十項研究計畫的聯邦贈款，已遭停撥。

聯邦反猶主義專案小組上月31日宣布，針對哈佛大學校園反猶示威的調查仍在進行中；未來將視調查結果，可能凍結90億元聯邦贈款與合約款。

川普政府3日發函給哈佛校長，列出一系列要求事項，包括校園禁止蒙面、闡明校園言論政策等，並指出校方若能配合，雙方「財務關係」將能夠繼續維持。

川普 常春藤

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