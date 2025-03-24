喬州高中生立志習醫救人 61所大學錄取、獲獎學金110萬

喬州17歲高中生普瑞斯理已獲61所大學錄取，申請獲准獎學金達110萬元。(取材自臉書／Douglas County Georgia Schools)

立志習醫救人的喬州 17歲高中生普瑞斯理(Mantavius "Lebron" Presley)到20日止已獲61所大學錄取，申請獲准獎學金達110萬元，離他實現夢想的日子越來越近。

他接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目主持人訪問時說，「我一向對幫助別人充滿熱情。我人生的最大目標就是鼓勵別人、幫助別人，因為你不知道別人經歷了什麼，而只要一句話、一個微笑或擁抱，就可幫人好好地吃上一頓飯。」

去年8月1日，他上道格拉斯郡高中三年級的第一天，就開始申請大學，主要目標是能助他醫學院成為專業麻醉醫生的學校。有上述預科的大學，如阿拉巴馬大學、莫爾豪斯學院、路易斯安那州查維爾大學、霍華德大學和墨瑟大學都是他的首選。

普瑞斯理說，他從小就立志上大學、做大事，「因為家人不斷談起上大學有多好、對他們影響有多大。」

單親媽葛林(Chasity Green) 是支持、鼓勵他的最大力量。「她是我的最佳啦啦隊，我有問題時，總會在我身邊，她自己幫不上忙，也總找得到別人幫忙給我答案。」

去年10月，他收到第一個錄取通知，來自阿拉巴馬大學。如今，61家學校要他，獎學金超過110萬元。寄出申請函時，他毫無把握會不會被錄取，因此認為，這是「人生一大成就。」

到處修學分又要到披薩店打工的普瑞斯理，不只學業出眾，他在「全國榮譽學生會」和「美國未來企業領袖」社團裡，還擔任領導階層的職務。他的校長帕克斯(Kenja Parks )對他的表現感到無限的驕傲。

帕克斯說，那麼多學校願意給普瑞斯里那麼多獎學金，絕對不只是錢財上的獎助，而是肯定他多年堅毅不拔的努力、熱忱、善良，「他是百萬價值的人。」她很高興學校、地方培養出這麼優秀的人才，「這對大家都是一大鼓舞。」