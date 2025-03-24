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建中在美國機器人競賽獲獎 取得世界冠軍賽門票

中央社／聖地牙哥23日專電
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台北市建國中學機器人校隊23日參加美國FRC機器人競賽聖地牙哥區域賽，獲得影響力獎，取得晉級世界冠軍賽的門票。（中央社）
台北市建國中學機器人校隊23日參加美國FRC機器人競賽聖地牙哥區域賽，獲得影響力獎，取得晉級世界冠軍賽的門票。（中央社）

來自台灣的台北市建國中學機器人校隊，23日在美國FRC機器人競賽聖地牙哥區域賽獲影響力獎，取得進軍世界冠軍賽的門票。

美國非營利組織舉行的FRC機器人競賽（First Robotics Competition），每年吸引3000多支美國及全球25個國家隊伍參賽。各地舉行區域賽之後，今年世界冠軍賽於4月16日到19日在德州休士頓舉行。

建中機器人研究社組成的校隊，本周末挑戰高手如雲的聖地牙哥區域賽。這分區競爭激烈，已有19年歷史，今年有51支隊伍參賽，超過1500名高中生參與。

賽事在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）體育館舉行，聚集數千名師生、家長，吶喊加油，氣氛不輸體育競賽。

建中校隊預賽、複賽表現優異，儘管雙敗淘汰中落敗，沒有進入最後決賽，但團隊積分高居第一，尤其對社區發揮影響力，獲得評審肯定，拿下影響力獎（FIRST Impact Award），取得4張晉級冠軍賽的門票之一。

聖地牙哥區域賽51支隊伍當中，只有4張晉級門票，其中2張屬於決賽2支勝隊，另外1張為影響力獎、1張為工程獎。

FRC機器人競賽，不只比較機器人完成任務的能力，更考驗團隊合作。每支隊伍如同企業經營，分工合作，建中機器人校隊從2019年開始深耕社區服務，是今年獲得區域賽影響力獎的重要原因。

建中機器人校隊與台灣家扶基金會合作，舉辦機器人營隊，帶領弱勢學生，透過機器人實做，認識數理、工程領域概念；此外建中學生也到國小、國中推廣機器人教育，與年齡層較小的同學互動，學習回饋心與領導力。

一名建中學生向中央社記者表示，以往求學過程中「我們一直是寫參考書上來」，讀書占很大比例，但透過機器人教學服務，他們與國中、國小的學弟和學妹互動，玩在一起，又能學到東西，感覺非常充實又開心。

聖地牙哥 加州大學 德州

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