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長島華裔少年拼出一難字成功晉級 再戰全美拼字大賽

記者高雲兒╱紐約即時報導
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來自長島大頸北中學的13歲華裔男孩劉華予將於今年5月再次挑戰全美拼字大賽。(取自大頸公校臉書)
來自長島大頸北中學的13歲華裔男孩劉華予將於今年5月再次挑戰全美拼字大賽。(取自大頸公校臉書)

來自長島大頸北中學的13歲華裔男孩劉華予(Brian Liu)將於今年5月再次挑戰全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)，這是他繼2023年後第二次晉級全國賽，當時他以出色的表現闖入半決賽，最終獲得第23名。今年他再度登場，表示對新一屆比賽充滿信心，但更希望自己能夠享受比賽的過程。

在8日的長島區域拼字比賽中，劉華予脫穎而出，經過17輪激烈比拚和長達三小時的競爭，他成功拼出高難度單詞「quetzal」，意思是一種色彩鮮豔的鳥類，最終奪得冠軍並獲得全美拼字大賽的參賽資格。

這是劉華予繼2023年後再次代表長島出戰全國賽，挑戰來自全美各地的拼字高手。他表示，今年比去年更有信心，因為在背單詞方面找到了規律。他舉例，像拉丁語和法語源頭的詞彙都有固定的拼寫規則，這讓他感覺拼字就像數學一樣，可以找到規律，最後只有一個正確答案。

正如劉華予所說，他對語言學習有著濃厚的興趣，同時也熱愛數學。他認為語言和數學之間有許多相似之處，兩者都充滿了規律和模式，他甚至考慮過未來成為一名「數學家」。

除了語言和數學，劉華予還熱愛音樂，從四歲起便開始學習小提琴，並積極參與羽毛球和桌遊等課外活動。他表示，這些興趣不僅培養了他的專注力，還幫助他在學習和比賽中保持積極的心態。

對於即將到來的全美拼字大賽，劉華予表示更加期待與其他參賽者交朋友，並參加各種活動。他回憶道，「上次參加全國賽時真的很開心，除了比賽，還有很多有趣的活動，我特別喜歡一個吹泡泡的遊戲，還能認識許多新朋友，讓我非常開心。」

劉華予的父母對此也很支持和高興，他的母親表示，「他能夠進入全國賽，我真的很為他高興」。她補充道，「更讓我高興的是，我們全家可以再次一起旅行。上次全家一起去旅行，這次我們也會一起去華府，這是我們非常期待的旅程，無論比賽結果如何，全家在一起的時光才是最重要的。」

劉華予(中)表示，今年比去年更有信心，因為在背單詞方面找到了規律。(取自大頸公校...
劉華予(中)表示，今年比去年更有信心，因為在背單詞方面找到了規律。(取自大頸公校臉書)

長島 華裔

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