世界OnAir／中國女生遊肯亞遇洪水 驚魂受困水中6小時

Tracy後來被當地大象營救組織員工救出。(Tracy提供)

在泰國工作的中國女生Tracy Xu，四月底與兩位朋友相約同遊肯亞，一心想著在旅遊淡季領略野生動物之美，沒想到深夜遇上大洪水 ，在湍急的水流之中緊抱柱子整整站了6小時，才終被救出。這段經歷對Tracy的身心靈都造成了影響，她至今聽到雨聲還會有應激反應。目前，Tracy和她的朋友仍在試圖向事發時居住的酒店索賠。

Tracy遊覽肯亞。(Tracy提供)

今年四月開始，洪水影響東非國家，特別是肯亞和坦桑尼亞。4月30日，Tracy和同行的兩位朋友劉珈圖以及Seven到達肯亞野生動物觀賞(safari)聖地馬賽馬拉(Masai Mara)，入住了當地一家豪華露營酒店「馬賽馬拉營地(Basecamp Masai Mara)」。據Tracy，這家營地酒店標榜「歐巴馬來訪時也曾入住」，網路評分出色，淡季也收取高達每人每晚200美金的房費，到達時員工更是幫忙拿行李和提供歡迎飲料、擦手毛巾，當時體驗不差。另外，由於實屬荒郊野外，員工提醒訪客，晚上沒有路燈路牌，沒有工作人員陪同的情況下一定不能外出。

Tracy所住帳篷的外觀。(Tracy提供)

酒店的房間都是一個個單獨的帳篷，Tracy朋友劉珈圖被安排到地勢最低的帳篷，而Tracy自己的帳篷離她也不遠。據Tracy回憶，一走進帳篷就已經能看到露台外高漲而且洶湧流動的河水，「感覺稍微往下走一步就會掉到河裡」，沒想到這一幕正正預示著噩夢的開始。

Tracy所住帳篷往外看水勢已洶湧。(Tracy提供)

當晚凌晨1點左右，已經入睡的Tracy被「像劈到天靈蓋上」的一聲響雷驚醒，不久就接到朋友劉珈圖的電話，說洪水已經開始淹進她的房間。Tracy分別通過對講機和手電筒等酒店分發的通訊工具試圖吸引員工的注意，都無果。又過了一會，劉珈圖告知，她的帳篷竟然已被整個沖掉，她也被迫爬到隔壁一顆樹上躲避洪水。此時，Tracy的房間也開始進水，水勢迅速上漲，她的床整個飄起來，她一下床發現水已經淹過了身高有165cm的她的腰以上。

洪水湧入Tracy的帳篷。(Tracy提供)

為了不被洪水沖走，Tracy抱著帳篷的一根柱子，在漆黑一片的夜裡呼喊求援。幸運的是，她帶上了充滿電的手機，開始給不同的人發消息。她分別聯絡了另一位同遊的朋友Seven、帶她們遊覽的司機，以及旅行社，發現Seven因為所住帳篷地勢較高，已被酒店轉移，而其他救援只說在路上，卻不知何時到。只穿著單衣、被洪水不斷拍打的Tracy，冷得牙齒打顫，越來越絕望。

在洪水中站了一晚的Tracy，天亮之後才發現周邊水勢有多湍急。(Tracy提供)

凌晨5點左右，Tracy聽聞可以派直升機來救援，終於又燃起了希望，看著手機上的時間等天亮；6點半，天開始蒙蒙亮的時候，Tracy才第一次看得清自己所處的環境有多可怕：四周全是樹，泥漿色的洪水以超高的速度從她身邊流過，洪水裡的枝幹等雜物不停拍打她的身體。

終於，在洪水之中堅持大概6個小時之後，Tracy聽到了直升機螺旋槳的聲音，遠處幾位穿著救生衣、提著繩索的救援人員，趟著洪水前來找到Tracy，一步步把她牽到河對岸。Tracy後來才發現，這些救援人員來自當地營救受災大象的組織馬拉大象計畫(Mara Elephant Project)。Tracy後來在當地醫院，終於見到了同樣長時間受困洪水的劉珈圖，她在樹上苦苦支撐12個小時，才終於被村民救出。

這段經歷對Tracy的身心靈都造成了影響。受災當下，她正來月經，結果被救出來的兩周之後又來了月經；在洪水中受到雜物不停拍打、高度緊張，也讓她背部淤青，且至今常常會小腿抽筋；此外，她現在聽到雨聲都還會有應激反應。

受災時間更長的劉珈圖自從在中國的社群網路發聲、詳細分享了受災經過之後，也得到了各媒體的廣泛關註。兩人認為酒店的疏忽，如沒有洪水應急措施，造成了她們的受災和損失，仍然在試圖向酒店索賠，包括錢財損失和精神損失，但是自五月以來跟多方溝通結果都不盡人意，目前只有收到房費的退款。

七月，這家馬賽馬拉營地酒店在休整之後又重新開始營業了。在各大評分網站，如谷歌評分，因為湧入了一批聽聞過Tracy和劉珈圖受災故事之後的中國網友的留言，讓其評分有所降低，但截至發稿日仍然保持在4.4的高分。