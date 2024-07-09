世界OnAir／這支華人合唱團 在紐約唱響中文之美
去年10月份起，一支用中文演唱流行音樂作品的合唱團在紐約的社群媒體上活躍起來。入團沒有門檻要求、每周固定排練，成立時間不到一年就進行過兩次專場演出。支撐起「紐約心聲中文合唱團」的，是年僅25歲、剛從哥倫比亞大學藝術管理系畢業的李陳辰。她的願景，是讓紐約「聽見中文之美」、讓心聲「成為全紐約最棒的中文合唱團」。
研究所剛畢業不久的李陳辰，來紐約之前一直走在藝術的道路上，如今卻選擇進入了科技新創公司，探索自我突破的更多可能，同時也未放下對藝術的執著。仍是學生時，她曾經想加入在地的中文合唱團，卻發現紐約並還沒有這樣的組織存在，「那我就自己搞一個」。
要創立中文合唱團，李陳辰可以說是「天選之人」。從三歲開始，李陳辰在媽媽的鼓勵下學習舞蹈，並順利進入北京舞蹈學院附中，走上了藝術生的道路，卻在過程中發現舞蹈更多地只給自己帶來身體上的痛苦，藝術創作的空間卻很少，反倒是接觸了音樂課時，感受到前所未有的快樂。認清了心之所向，李陳辰轉而專注音樂，並且成功考入中央音樂學院，進入音樂教育專業，積累了豐富的教學理論和實踐知識，還在大學音樂劇社團當團長。而在哥倫比亞大學藝術管理系就讀的經驗，則教會了李陳辰關於社團管理、活動組織、市場營銷等的知識。李陳辰笑稱，自己前幾天還購入了一台電子琴在家重操舊業，「為了這個合唱團，我真的把以前很多學過的技能都運用起來了。」
合唱團目前成員數在30出頭，每周五集中排練，為八月底的第三期演出做準備。李陳辰不僅僅是創始人，還是指揮家、音樂老師、組織者，安排每周的曲目練習、操勞每期公開演出。由於沒有入團門檻、無面試，成員音準如果不准，是否會造成很大困擾？李陳辰自信表示，「音准不准的學生一定會遇到的，但我非常有自信，音准完全找不到邊的，我也能給你抓回來！因為我特別會教。」果然，讓她自豪的是，「從第一期開始就有音準問題的人，唱到第三期已經沒有任何問題了，特別有成就感。大家想要進合唱團唱歌的話，不應該被跑調而阻礙。」在選曲上，李陳辰也專門選擇更為年輕人熟知和喜愛的中文流行歌曲，如「敕勒歌」、「新不了情」、「大魚」、「再別康橋」等，「我選擇能體現中文韻律、能引起大家情感共鳴的作品，讓大家在一起唱歌有美好的體驗。」
心聲中文合唱團不僅僅是一個唱歌興趣小組，更成為了一個「community」。李陳辰觀察到，團員其實來自各行各業，包括谷歌的工程師和金融界業者，因為共同的興趣愛好認識彼此，還會組織周末的活動，大家出去唱K、農場摘草莓，增進感情，更有通過合唱團認識而即將步入婚姻的。
展望未來，李陳辰希望合唱團可以往非營利組織的方向發展。目前，除了向團員收取一次性的「團費」來支持排練室租金、鋼琴老師等的運營費用，合唱團更像是為愛發電，演出不向公眾收費。她正在努力組織更多的分團，比如童聲合唱團、阿卡貝拉合唱團等，慢慢加入更多藝術形式，目標是構建出一個紐約華人的年輕藝術社群，「做大做強」。
從鼓勵沒有藝術背景的歌唱愛好者入團，到決定轉行進入科技業並用業餘時間搞藝術，李陳辰總結說，這是自己終於「對藝術祛魅」的過程，「我不覺得合唱團是一個低端的東西，也不覺得學了藝術一定要當歌唱家。轉變了觀念、沒有了藝術潔癖，我發現這個世界更廣闊。」
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