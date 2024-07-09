世界OnAir／這支華人合唱團 在紐約唱響中文之美

李陳辰是紐約心聲中文合唱團的創始人。(李陳辰提供)

去年10月份起，一支用中文演唱流行音樂作品的合唱團在紐約的社群媒體 上活躍起來。入團沒有門檻要求、每周固定排練，成立時間不到一年就進行過兩次專場演出。支撐起「紐約心聲中文合唱團」的，是年僅25歲、剛從哥倫比亞大學 藝術管理系畢業的李陳辰。她的願景，是讓紐約「聽見中文之美」、讓心聲「成為全紐約最棒的中文合唱團」。

研究所剛畢業不久的李陳辰，來紐約之前一直走在藝術的道路上，如今卻選擇進入了科技新創公司，探索自我突破的更多可能，同時也未放下對藝術的執著。仍是學生時，她曾經想加入在地的中文合唱團，卻發現紐約並還沒有這樣的組織存在，「那我就自己搞一個」。

要創立中文合唱團，李陳辰可以說是「天選之人」。從三歲開始，李陳辰在媽媽的鼓勵下學習舞蹈，並順利進入北京舞蹈學院附中，走上了藝術生的道路，卻在過程中發現舞蹈更多地只給自己帶來身體上的痛苦，藝術創作的空間卻很少，反倒是接觸了音樂課時，感受到前所未有的快樂。認清了心之所向，李陳辰轉而專注音樂，並且成功考入中央音樂學院，進入音樂教育專業，積累了豐富的教學理論和實踐知識，還在大學音樂劇社團當團長。而在哥倫比亞大學藝術管理系就讀的經驗，則教會了李陳辰關於社團管理、活動組織、市場營銷等的知識。李陳辰笑稱，自己前幾天還購入了一台電子琴在家重操舊業，「為了這個合唱團，我真的把以前很多學過的技能都運用起來了。」

紐約心聲中文合唱團的第二場演出，表演多首膾炙人口的曲目，包括「再別康橋」。(李陳辰提供)

合唱團目前成員數在30出頭，每周五集中排練，為八月底的第三期演出做準備。李陳辰不僅僅是創始人，還是指揮家、音樂老師、組織者，安排每周的曲目練習、操勞每期公開演出。由於沒有入團門檻、無面試，成員音準如果不准，是否會造成很大困擾？李陳辰自信表示，「音准不准的學生一定會遇到的，但我非常有自信，音准完全找不到邊的，我也能給你抓回來！因為我特別會教。」果然，讓她自豪的是，「從第一期開始就有音準問題的人，唱到第三期已經沒有任何問題了，特別有成就感。大家想要進合唱團唱歌的話，不應該被跑調而阻礙。」在選曲上，李陳辰也專門選擇更為年輕人熟知和喜愛的中文流行歌曲，如「敕勒歌」、「新不了情」、「大魚」、「再別康橋」等，「我選擇能體現中文韻律、能引起大家情感共鳴的作品，讓大家在一起唱歌有美好的體驗。」

心聲中文合唱團不僅僅是一個唱歌興趣小組，更成為了一個「community」。李陳辰觀察到，團員其實來自各行各業，包括谷歌的工程師和金融界業者，因為共同的興趣愛好認識彼此，還會組織周末的活動，大家出去唱K、農場摘草莓，增進感情，更有通過合唱團認識而即將步入婚姻的。

紐約心聲中文合唱團首場演出。(李陳辰提供)

展望未來，李陳辰希望合唱團可以往非營利組織的方向發展。目前，除了向團員收取一次性的「團費」來支持排練室租金 、鋼琴老師等的運營費用，合唱團更像是為愛發電，演出不向公眾收費。她正在努力組織更多的分團，比如童聲合唱團、阿卡貝拉合唱團等，慢慢加入更多藝術形式，目標是構建出一個紐約華人的年輕藝術社群，「做大做強」。

從鼓勵沒有藝術背景的歌唱愛好者入團，到決定轉行進入科技業並用業餘時間搞藝術，李陳辰總結說，這是自己終於「對藝術祛魅」的過程，「我不覺得合唱團是一個低端的東西，也不覺得學了藝術一定要當歌唱家。轉變了觀念、沒有了藝術潔癖，我發現這個世界更廣闊。」