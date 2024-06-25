世界OnAir／陪走最後一段路… 臨終關懷中心教會我的事

Cecilia在多倫多一所臨終關懷中心做志願者。(Cecilia提供)

在過去將近一年的時間內，Cecilia Zhao每兩周會去位於加拿大 多倫多的一家臨終關懷中心做志願者。雖然本身有全職工作，家裡還有兩位年輕小孩，Cecilia認為，陪伴中心住戶走完生命最後一段路的過程，看似灰暗消耗，實則是一段滋養的過程，讓她有過許多醍醐灌頂的時刻。

▼立即收聽▼

除了熱心公益，Cecilia也是一名人生教練。(Cecilia提供)

過去幾年，Cecilia家中幾位老人相繼離世，讓她開始思考如何更好地面臨死亡。其中，她的兩位罹癌親人，一位經歷全力救助、甚至隱瞞病情，離開後卻不再被親人提起；另一位老人的個人意願則被尊重、舒適程度被優先，後輩甚至可以笑著追憶他。這樣的對比讓Cecilia對生命最後一程應該怎樣走有了更多的思考，「我想要了解一下，臨終關懷中心是怎麼做的。」

經過培訓後，自去年八月起，Cecilia成為了當地臨終關懷中心的一名「住戶與家庭支持」志願者，給老人以及他們的家屬提供情感上的支持、疏導和陪伴，意想不到的是在提供幫助的同時也在接受著住戶智慧的滋養。她回憶，曾經遇到一位喜愛聊天的住戶，總是樂此不彼談及望向窗外觀察到的花草樹木、鳥兒鳴叫。一直到護工進來Cecilia才發現，這位住戶脖子以下根本無法動彈。「她說，『以前時間都是別人的，現在時間都是我的，我可以躺在這裡靜靜欣賞窗外的一切。』這給我敲了警鐘，原來我的注意力放在哪裡，我都是有選擇的。」

Cecilia家中的小孩一個八歲，一個將滿四歲。受到住戶的啟發之後，她重新思考被小孩子激怒時自己的處理方式，「每次去完中心回來看到他們我就覺得，我可以選擇看到他們讓我不爽的地方，也可以選擇看到他們有多可愛。做好自己內心的功課，才是生活幸福的關鍵，這一點我切身體會到了。」

講到臨終關懷中心，大家第一印象也許是：這是一個灰暗又傷感的地方。Cecilia介紹，畢竟是臨終關懷中心，住戶的進出頻率確實很快，兩周不見就換掉80%的住戶；她也見證過許多無法適應親人即將離世的家人，他們的迷茫與慌亂。但更多的時候，這是一個充滿平和與愛的地方、是一個發人深省的環境——她見證過一家人在聖誕節 期間為親人用心布置房間、幾代同堂為彌留之際的老人辦了一場專屬他的音樂會，等等。而最讓她難以忘記的是一位與自己年齡相仿、三十多歲的癌症 患者，在臨終關懷中心用盡最後一絲力氣愛護孩子。

「止痛劑會讓她昏睡，所以她都先去看看孩子什麼時候來，讓止痛劑晚一點打，這樣能清醒地跟他們玩半小時。她不能像以前那樣跟孩子玩了，但她至少可以控制自己以當時能做到的最好的狀態，跟他們相處。這很打動我。」

Cecilia在多倫多一所臨終關懷中心做志願者。(Cecilia提供)

雖然志願者工作每兩周才一次，但Cecilia的時間表依然滿滿當當，除了有在四大做審計會計方面的全職培訓工作，加上照顧兩個年幼的孩子，她業餘時間還熱心投身其它公益活動、 彈古箏、跳鋼管舞、組織中文讀書會等等，不禁讓人好奇：這時間管理大師一技，要如何練成？Cecilia笑稱，近兩年終於找到人生目標後，也終於弄懂了之前為何如此消耗。曾經，在大公司審計的工作讓她精疲力盡，孩子到來後更是疲憊至焦慮、抑鬱，促使她放慢腳步、思考人生。她發現，之前工作中與人深度溝通、帶新人的部分給她足夠的滋養，讓工作不再是純耗能，於是轉到公司的培訓部門之後，工作強度的降低，讓她有更多時間去發掘和從事幫自己「充電」的項目。比方說，在臨終關懷中心做志願者，對Cecilia來說是一件可以補充她能量的事情。

「我終於明白，我的人生目標是激勵成長，不管是給別人還是給自己。慢慢地，我總結出來一套我自己的精力使用手冊，比起時間管理，更重要的是精力管理。每做一件消耗我的事情，就可以加一個補充我能量的事情，這樣控制我們一整天的精力。」

Cecilia在多倫多一所臨終關懷中心做志願者。(Cecilia提供)

如今，Cecilia滋養自己和他人的另一個方式，就是做人生教練，將自己的經歷和經驗都給學員分享，從如何解決工作上的煩惱，到親密關係中的矛盾，她都希望可以幫助迷茫中的前輩提供建議。有興趣更加了解Cecilia的讀者與聽眾，可以到https://www.ceciliazhaocoaching.com/聯絡她。