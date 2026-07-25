2021年得獎生／林玲曾是衛星寶寶 基金會給足底氣

林玲2021年獲得大紐約區華人教育基金會獎學金，成為了她人生軌跡中的一個重要轉折點。(受訪者提供)

對於許多在紐約長大的華裔 二代來說，身分認同往往是一場漫長的拉鋸戰。對華裔女孩林玲(Cynthia Lin)而言，這場拉鋸戰還帶有一種跨越海洋的「斷層感」。身為一名「衛星寶寶」(Satellite Baby)，她在五歲前生活在福州農村，由祖父母撫養，而親生父母則是電話那頭陌生的聲音。

這段特殊的成長背景，讓她在回到美國後，長時間處於一種對家庭關係的困惑與焦慮中。然而，2021年獲得大紐約區華人 教育基金會獎學金，成為了她人生軌跡中的一個重要轉折點。

當年，林玲憑藉優異的學業表現與對社群的深刻思考，獲得了基金會的肯定。「最直接的幫助當然是經濟上的支持，但其實更重要的是一種被肯定的感覺。」林玲表示，申請過程中需要回顧自己的成長經歷與未來規畫，讓她第一次系統性地整理自己的故事。「當你把這些東西寫出來，也會更清楚自己在做什麼、為什麼這樣做。」

她最終進入耶魯大學 就讀電影與媒體研究專業。她坦言，有了當時的資助與鼓勵，才得以多嘗試一些不同的可能性。除了經濟支持外，基金會所提供的導師計畫與校友網絡，也在她的成長過程中發揮重要作用。她曾參與導師項目(mentorship program)，與前輩學者建立聯繫，並在留學與實習期間持續保持交流。她認為，這樣的連結提供了一種穩定的參照，使她在面對學業與未來選擇時，不至於完全孤立無援。

因為成長於華人較少的環境中，林玲曾一度難以找到與自己有相似經歷的人，也不確定這段「衛星寶寶」背景該如何被理解。獲得這份獎學金，也讓她意識到她的「衛星寶寶」經歷並非孤例，而是一個廣大移民群體共同的生命模式。這份來自華人社群的實質支持，給予了她極大的底氣，讓她能更有自信地在耶魯大學這個學術殿堂裡，去挖掘那些被邊緣化的歷史與故事。

這幾年，她也曾回到基金會的活動中，與學弟妹分享自己的經驗。「如果有人剛好在經歷你曾經經歷過的事情，你會想告訴他，你當時是怎麼想的，但也不一定是答案，只是一種參考。」

回頭看這段從獎學金得主到走入名校的歷程，林玲認為，影響最深的並不是某一個具體機會，而是一種潛移默化的力量。「很多時候不是一件事情改變了你，而是很多小的支持，一點一點讓你走到今天。」