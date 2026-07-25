優秀獎學金得主／李星儒對理工狂熱 探索醫療新藍圖

李星儒的童年時光被樂高積木與電子遊戲填滿，這也為她未來的工程夢想埋下了伏筆。(受訪者提供)

李星儒(Rebecca Lee)從小與兩個哥哥一起長大的，童年時光幾乎被樂高積木與電子遊戲填滿，這些看似「男孩子氣」的愛好，悄悄為她未來的工程夢想埋下了伏筆。剛從皇后區 科學高中(Queens High School for the Sciences)畢業的她，今秋即將步入約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)攻讀電機工程。身為大紐約區華人教育基金會優秀獎學金(Merit Scholarship)得主，李星儒正準備用她的雙手，打造出融合醫療與科技的創新藍圖。

從積木到遊戲 滿足「建造」渴望

對李星儒而言，她對理工科的熱愛不僅僅停留在紙本上的數學與科學，更源於一種渴望「建造」的內在衝動。高中時，她不僅活躍於科學奧林匹亞社團，更積極選修電腦科學與工程課程。她深深著迷於這種將「打造測試原型的創造力」與「程式編碼的邏輯思維」完美結合的過程。

而真正讓她篤定走向工程領域的轉折點，是高三那年參加的哥倫比亞大學 暑期課程。原本因為對醫學感興趣而選擇生醫組的她，卻意外發現自己對機械、電路與程式設計展現出無比的狂熱。那是她第一次親手操作焊接工具、3D列印機與雷射切割機，這些專業設備帶來的震撼讓她徹底「上癮」，也讓她下定決心要在大學深入探索工程在醫療領域的應用。

大學申請階段，李星儒偶然透過學姊在Instagram上分享的一則貼文，了解到大紐約區華人教育基金會的免費大學申請計畫(College prep program)。在計畫導師的一路陪伴下，數月來，她們定期會面，反覆激盪靈感、構思大綱。「在撰寫大學申請文件時，擁有『局外人』的客觀視角是非常關鍵的」，李星儒說，正是導師提供的專業外部視角，讓她的申請文章得以昇華，最終如願拿下了約翰霍普金斯大學的錄取通知。

皇后區多元文化 淬鍊同理心

李星儒在學術上的嚴謹與性格上的包容，很大程度上歸功於她的成長家鄉，紐約皇后區。作為紐約市最具多元色彩的行政區，這裡交織的各國文化與異國美食，曾是她習以為常的日常；直到逐漸長大，她才驚覺這份多元性有多麼珍貴。

「這種多樣性深刻影響了我看待事物的方式」，李星儒說，「我總是試著保持開放的視角，傾聽別人的想法，理解他們的觀點，並尋找將所有人思維融合在一起的方法」。這份渴望理解世界的好奇心，也促使她計畫在未來的大學階段出國交換。

身為在紐約出生長大、卻從未踏足中國的華裔二代，她期盼能回到母親的故鄉溫州與父親的家鄉廣東尋根，也嚮往去日本體驗不同文化，或到冰島感受大自然的壯闊。

對李星儒來說，加入大紐約區華人教育基金會的大家庭，不僅意味著獲得一份榮譽，更代表著傳承的責任。李星儒已經開始思考自己未來在基金會中的角色，「我一直把這看作是一個回饋的機會，思考著未來我該如何幫助學弟妹們處理他們的大學申請並提供建議」。

帶著在皇后區多元文化中淬鍊出的同理心，以及在實驗室裡培養出的工程實力，李星儒正蓄勢待發，準備用她的熱忱與專業連結世界、在醫療科技領域深耕，並向後輩學子伸出溫暖的手，將這份前行的力量不斷傳承下去。

李星儒(右二)在學術上的嚴謹與性格上的包容，很大程度上歸功於她的成長家鄉一一紐約皇后區。(受訪者提供)