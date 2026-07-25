基礎獎學金得主／曹迎受社區滋養 將溫暖回饋他人

曹迎希望自己能像可樂一樣，把快樂帶給身邊的人。(受訪者提供)

走在學校、社區或圖書館裡，只要聽到有人喊一聲「可樂」，曹迎(Ying Cao)總會下意識地回頭。這個小學時朋友間隨口喚出的暱稱，如今成了大家對她最親切的稱呼。「我希望自己能像可樂一樣，把快樂帶給身邊的人」，她總是這樣笑著回答。

然而，這位即將踏入哥倫比亞大學 (Columbia University)、計畫雙修化學工程與金融經濟的女孩，其真實成長軌跡，並不如這個氣泡飲料的名字般輕鬆躍動。

童年常搬家 華埠 找到歸屬感

七歲那年，曹迎跟隨家人移民美國。因為家庭因素，她曾與父母分開生活，在奶奶和哥哥的陪伴下長大。在她的童年記憶裡，搬家是家常便飯；而每一次搬遷，都意味著必須重新適應陌生的學校與新面孔。對當時的她來說，「家」似乎是一個不斷變動的概念，她也一直在尋找一個真正屬於自己的避風港。直到許多年後，她才在跌跌撞撞中恍然大悟：真正的歸屬感，不一定來自一個固定的座標，而是來自那些一路上願意陪伴你的人。

高中時，曹迎入讀位於曼哈頓華埠的亞洲研究雙文高中(High School for Dual Language and Asian Studies)。雖然她並非在唐人街長大，但這片喧囂卻溫暖的街區，卻慢慢成了她的第二個家。其中，影響她最深的便是華人策劃協會(CPC)。

高中四年間，CPC不僅為她提供暑期實習與導師計畫，更帶著她跨出舒適圈。她至今仍清晰記得，第一次跟著CPC參訪康乃爾大學時，看著校園裡抱著書本走向教室的菁英學子，她在心裡默默問自己，「有一天，我也有機會成為像他們這樣優秀的大學生嗎？」那一天，一顆渴望向上的種子悄悄在她心中生根，也讓她開始相信，努力就是抓住機會最好的方式。

創社團搭舞台 助他人展光芒

深受社區滋養的曹迎，決定將這份溫暖回饋給身邊的人。在校園裡，她創辦並擔任華裔協助協會(CAA)社長，透過書法、剪紙等活動促進跨文化交流；她也扛下學校才藝秀總負責人的重任。看著原本緊張的同學在舞台上自信演出、台下掌聲雷動的那一刻，她深刻體會到，領導者的價值不只是把活動辦好，而是搭建一個舞台，讓更多人勇敢展現屬於自己的光芒。

這份「成就他人」的熱忱，隨後更延伸到了紐約公共圖書館。身為青少年閱讀推廣大使，曹迎陪伴著6至12歲的孩子閱讀、解題，把他們當成自己的弟弟妹妹。比起直接給出標準答案，她更喜歡陪著孩子一步步推導過程。「當看著孩子們從害羞、不敢開口，到願意主動分享想法，那種喜悅甚至比我自己考好成績還要深刻」，曹迎回憶道。這份經歷讓她明白，陪伴的重量，有時遠勝過一個正確答案。

在服務社區的同時，曹迎也積極拓寬專業視野。她參與了紐約大學與哥倫比亞大學的暑期課程，發現無論是工程、醫學還是法律，看似截然不同的領域，終極目標都是為了改善人類生活。高三那年，在康乃爾大學的一項專案中，她結識了一名化學工程博士生。這段交流徹底打破了她對「化學只是做實驗」的刻板印象，讓她看見化學工程在新能源、新材料、藥物製造與環境保護上的宏大版圖，也就此確立了她未來的努力方向。

今年秋天，曹迎即將帶著大紐約區華人教育基金會的基礎獎學金(Need-Based Scholarship)，走進曾讓她嚮往不已的哥大校園。這筆獎學金對她而言，不僅是對過去努力的肯定，更是一份沉甸甸的提醒；一路走來，有太多人願意相信她、給予她機會。

未來，曹迎期盼結合化學工程、金融與創業，將實驗室裡的創新成果轉化為真正能改善生活的普及產品。不僅如此，她更夢想著未來能透過企業資源，為弱勢青年提供實習與成長的機會；「因為曾經有人為我打開一扇門，所以未來，我也希望成為那個為別人打開一扇門的人」。

曹迎(中)深受社區滋養，決定將這份溫暖回饋給身邊的人。(受訪者提供)