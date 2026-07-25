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云吞食品成就獎得主／黃錦暉：成功意味著 有能力幫助別人

記者唐典偉／紐約報導
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黃錦暉今秋將進入哥倫比亞大學攻讀生物醫學工程。(受訪者提供)
黃錦暉今秋將進入哥倫比亞大學攻讀生物醫學工程。(受訪者提供)

獲得2026年度大紐約華人教育基金會云吞食品成就獎學金(Wonton Food Achievement Award)的黃錦暉，今年剛從布朗士科學高中(The Bronx High School of Science)畢業，今年秋天將進入哥倫比亞大學攻讀生物醫學工程。他表示，希望將工程技術、科學研究與創新結合起來，為改善醫療健康貢獻自己的力量。 

耳濡目染 學會堅持與責任心

黃錦暉對榮獲云吞食品成就獎學金感到榮幸。他說，作為華裔移民家庭的孩子，從小看著父母為了經營家裡的中餐館辛勤工作，他們克服了語言和經濟上的種種困難，只為了給家人創造更好的生活。

像許多其他「餐館小孩」一樣，他從小就在父母餐館幫忙，在耳濡目染中學會了堅持、責任和服務他人的意義。他說，「父母的付出讓我更加珍惜每一次機會，也堅定了我希望用所學回饋社會、幫助他人的信念」。

高中四年裡，黃錦暉都在不斷挑戰自己，不僅努力學習，也積極參與科研。他通過紐約大學ARISE項目，利用 Python分析紐約市交通數據，研究壅堵收費(congestion pricing)政策對城市交通的影響；隨後，他又在石溪大學參與神經科學研究，並在復敦大學參與分子動力學研究。

他說，這些經歷不僅讓他更加熱愛科學研究，也培養了他獨立思考、團隊合作和運用知識解決實際問題的能力。

學業之外，他也積極參與各種義工活動。他說，他始終相信，真正的領導力來自服務他人。通過Key Club，他累計完成了300多小時的社區義工服務，並擔任項目與公共關係負責人，組織和協調多項志願活動。

未來志向 盼成為生醫工程師

他說，無論是在社區服務、幫助同學，還是在自家的餐館服務顧客，他都深刻體會到，真正的影響力源於善良、謙遜，以及一顆願意幫助他人的心。

談到未來的志向，黃錦暉說，能夠被哥倫比亞大學錄取，不僅是他個人的重要里程碑，更圓了父母一直以來對教育改變命運的信念。未來他希望成為一名生物醫學工程師，研發創新的醫療技術，改善患者的生活，同時幫助更多來自移民家庭和教育資源不足地區的學生實現自己的夢想。

他說，他相信一個人的成功不僅意味著實現自己的目標，更意味著有能力去幫助更多人。他說，他衷心感謝 Chinese Dollars for Scholars獎學金以及一直支持青年成長的華人社區。這份獎學金不僅給予他經濟上的支持，更代表著社區對新一代華裔學生的信任與期望。他將繼續努力學習、積極服務社會，並始終銘記這份鼓勵，在未來用自己的行動回饋社區，將這份善意傳遞給更多人。

精華 FAQ

  • 他獲得2026年度大紐約華人教育基金會云吞食品成就獎學金，並已從布朗士科學高中畢業，計畫今年秋天進入哥倫比亞大學，主修生物醫學工程。

  • 作為華裔移民家庭子女，他從小在父母經營的中餐館幫忙，親眼看見父母克服語言與經濟困難，因此學會堅持、責任與服務他人，也更珍惜機會。

  • 他參與交通、神經科學與分子動力學等研究，也透過Key Club完成300多小時義工服務。未來希望成為生醫工程師，研發醫療技術並幫助更多學生。

布朗士 哥倫比亞大學 紐約大學

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