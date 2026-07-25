云吞食品成就獎得主／鄭功鑫兒時假想魚鉤 變真正的釣鉤

鄭功鑫今秋將踏入哈佛大學，主修經濟與電腦科學。(受訪者提供)

鄭功鑫(Harrison Zheng)小時候上學前，總愛與姊姊窩進雙層床，假裝自己是漂流在驚濤駭浪中的水手，撒網捕魚，玩一場名為「捕魚」的角色扮演遊戲。這段童年記憶，如今化成他每周一與父親出海垂釣的習慣。他形容：「我們的想像魚鉤，如今變成真正銳利的釣鉤。」

關注海洋生態 推廣理財教育

這份對海洋的情感，也陪伴他一路成長。今年，鄭功鑫拿下大紐約區華人 教育基金會云吞食品成就獎學金，並將於今秋進入哈佛大學 主修經濟與電腦科學，把自己一路累積的理財教育經驗帶給更多學生。

鄭功鑫在高中階段多次參與校內學生自發的社區清潔與堆肥活動，長期關注海洋生態保育議題。談及選擇經濟學的原因，他歸功於高中老師皮拉(Mr. Pilla)的啟蒙，「他讓我明白，理解現代金融與經濟脈動有多重要」，這句話也直接影響了他的大學主修方向。

鄭功鑫(左)與家人合影。(受訪者提供)

由於父母英語非母語，鄭功鑫自小須替父母翻譯帳單與信件，一旦理解有誤，往往連累家中財務，家中甚至曾因看不懂繳費通知，收到公寓逼遷通知。「對我的父母而言，理財知識是一種無法用金錢買到的奢侈品。」

對於鄭功鑫，那張通知「點燃了理財知識匱乏所埋下的怒火」，也成為他日後投身理財教育的契機。所幸父親結識一位名叫Ken的長者，以中式料理與啤酒交換理財知識，教會他和姊姊開支票、申請貸款與求職技巧，「Ken教了我這些同齡人都沒學過的東西」。

有感於同齡人普遍缺乏理財常識，鄭功鑫與姊姊共同創辦非營利組織「兒童商業教育」(Business For Kids)，在當地中學推廣理財教育，並透過申請補助與獎助金購買教材、舉辦模擬商業競賽，事蹟曾獲當地小型報章報導。該組織其後拓展至海外，並招募志工投入社區服務。

鄭功鑫表示，他計畫將「兒童商業教育」帶入大學生活，持續協助食物銀行，並發掘更多需要理財教育的學生。「感謝云吞食品獎學金，讓我能更自由追逐夢想，」鄭功鑫說。「我希望從孩子開始推廣理財教育，避免教育不足與語言障礙，不會因教育不足與語言障礙，面臨和我家一樣的財務困境。」