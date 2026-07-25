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云吞食品成就獎得主／江婕茜投身公衛 溫柔實踐醫療平權

記者曹馨元／紐約報導
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江婕茜家人毫無保留的奉獻，成為她在迷茫中前進的燈塔。(受訪者提供)
江婕茜家人毫無保留的奉獻，成為她在迷茫中前進的燈塔。(受訪者提供)

對於剛獲得大紐約區華人教育基金會獎學金的江婕茜 (Jessica Jiang)而言，高中的求學生活是一場充滿變數、卻也無比精采的「非線性」旅程。面對變動，江婕茜反而在「逆境」築牢了自己走向公共衛生與社會平權的基石。如今，這位在不確定中拓荒的女孩，正帶著對醫療不平等議題的滿腔熱忱，準備在大學舞台上大放異彩。

轉學動盪 仍不停止向外探索

高三那年，江婕茜隨著家人從伊利諾州舉家搬遷至紐約市，她也因學分無法轉換而被迫重新拼湊格外緊張的課程安排。回顧這段充滿挑戰的適應期，江婕茜的堅韌與從容，深深烙印著父母的身影。她的父母當年帶著有限的教育背景移民美國，在家庭餐館裡日復一日地長時間辛勤工作，用汗水為下一代鋪就一條通往高等教育與社會階層流動的道路。

這份毫無保留的奉獻，成為江婕茜在迷茫中前進的燈塔；「從父母身上，我學到了生命中最重要的功課：前進的步伐並不總是線性的，而成功的定義也從不局限於最終的成就，更展現在一個人所經歷的蛻變與成長中」。這份信念讓她在面對轉學的動盪時，依然主動向外探索。她陸續參與了NASA GL4HS與Thrive Scholars等極具份量的科研計畫，在醫療健康領域中跨界探索。

江婕茜在「逆境」築牢了自己走向公共衛生與社會平權的基石。(受訪者提供)
江婕茜在「逆境」築牢了自己走向公共衛生與社會平權的基石。(受訪者提供)

云吞獎學金 大學路注入信心

而江婕茜對於社會公共議題的關懷，不僅停留在學術研究，更落實在行動中。在搬到紐約之前，她注意到許多女性面臨「月經貧窮」(Period Poverty)，缺乏基本衛生用品的困境，因而與同伴共同創辦了公益組織「Fund The Flow」。

轉學到紐約後，她將這份對健康平權的承諾，一併帶到了新社區，繼續在紐約擴大該組織的影響力。同時，她也積極投入華語學習社團與ESL(英語為第二語言)的志工服務；「我自己也是在兩種語言與文化之間長大的，這段志工經歷讓我深刻體會到，溝通與語言是如何直接影響著一個人的自信，以及他們獲取社會資源的便利性」。

作為今年新晉云吞食品成就獎學金(Wonton Food Achievement Award)得主，這份榮譽對即將步入羅徹斯特大學(University of Rochester)深耕公共衛生領域的江婕茜而言，有著遠超乎金錢的重量。

「這筆獎學金不僅是在財務上支持我，更重要的是，它在我的大學起跑點上，注入了無可比擬的信心」，江婕茜說，「知道在自己的社區裡，有一群人真心相信我的潛力、願意為我的未來投資，這讓我感到無比踏實」。

精華 FAQ

  • 她在高三時隨家人從伊利諾州搬到紐約市，因學分無法完全轉換，必須重新安排課程。雖然過程充滿壓力，她仍保持韌性，並把這段經歷視為成長的重要一課。

  • 她觀察到許多女性缺乏基本衛生用品，深受月經貧窮影響，因此與同伴共同創辦公益組織Fund The Flow，並在搬到紐約後持續擴大影響力，推動健康平權。

  • 這筆獎學金不只提供財務支持，也讓她在進入羅徹斯特大學前獲得社區肯定與信心。她認為有人相信自己的潛力，能讓她更踏實地追求公共衛生目標。

伊利諾州 紐約市

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