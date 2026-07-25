云吞食品成就獎得主／王宇甲7歲來美圓夢哈佛 盼助弱勢

王宇甲(右二)榮獲「云吞食品成就獎學金」。(受訪者提供)

王宇甲七歲那年，跟著父母從廣州搬到美國，一句英文都不會說。今年夏天，他即將以家中第一位大學生的身分走進哈佛校園，主修分子與細胞生物學。王宇甲憑藉著優異成績及回饋弱勢社區的決心，榮獲大紐約區華人教育基金會「云吞食品成就獎學金」(Wonton Food Achievement Award)。

王宇甲剛到美國時，最大的挑戰就是語言。學校為他安排一名口譯，陪著他一步步學英文、適應校園生活，他也上了英語學習班，慢慢跟上進度。除了語言，美中兩地教育方式的落差也讓他一度手足無措，「作業的做法不一樣，考試的方式不一樣，連學習策略都完全不同。」他坦言曾多次受挫，但也因此磨練出韌性。「我失敗過很多次，但也成功過很多次，」王宇甲說。「我學會了不管面對什麼都要盡力而為。」

王宇甲就讀麻州阿靈頓高中(Arlington High School)期間，先後擔任演講辯論隊與科學奧林匹克隊隊長，兩度入圍科學奧林匹克州決賽，也在九項地區演講辯論比賽中獲獎，並擔任校報總編輯。他對生物與醫學的興趣，源自10年級一堂生物課。他說，那位老師曾在業界工作過，帶著全班做豬隻解剖等實作項目，「那讓我開始思考，也許我想從事生物或醫療相關的職業。」此後他陸續在當地醫院擔任志工，也在一家生物科技公司實習，發現自己更喜歡直接與病患互動。一個念頭也逐漸在他心中萌生：「我想幫助弱勢社區。」

王宇甲(右二)與家人合影。(受訪者提供)

王宇甲全家剛移民美國時，家中沒有一個人會說英文，找醫生一度非常困難，「也沒有人告訴我們，需要自己去買健康保險，政府並不會直接提供。」這樣的知識落差，對許多剛移民美國的家庭來說並不罕見，容易讓人在收到帳單時措手不及。王宇甲希望未來能在醫院工作的念想，正根植於這樣的成長經歷。相比起泡在實驗室中，為移民權益做出貢獻、運用自己的雙語能力幫助更多家庭，才是他想選擇的路。

對於學弟妹與同樣是移民家庭出身的學生，王宇甲的建議是學會拒絕、懂得取捨。「我以前什麼都想攬在自己身上，覺得自己什麼都能做。」他說，美國高中的升學競爭雖然形式與中國不同，但同樣激烈，「必須學會分辨什麼是真正重要的，才不會把自己逼到極限。」這也是他與父母一路磨合後的心得。拒絕不一定是反對，而是讓彼此理解後，走向自己想走的路。