我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

新移民獎得主／平安因為1張倉促機票 開啟紐約旅程

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
課業之外，平安熱愛運動，是校籃球隊成員，也打棒球和排球，並自小拉大提琴，同時喜歡...
課業之外，平安熱愛運動，是校籃球隊成員，也打棒球和排球，並自小拉大提琴，同時喜歡旅遊與美食。(受訪者提供)

三年前，一張臨時買下的機票，把平安(Tony Ping)送上了飛往大洋彼岸的班機；三年後，這名少年不但在陌生校園里站穩腳跟、當選畢業班級代表(class speaker)，還即將踏入紐約大學(NYU)攻讀經濟系，並獲頒2026年大紐約區華人教育基金會(Chinese Dollars for Scholars)新移民獎學金。

語言不通 醫保申請自行摸索

平安在北京出生長大，在國際學校從小學一路念到了十年級。校內不少國際學生升上高中後便返回母國就讀，身邊朋友陸續離開，讓他與家人開始考慮提早來美讀書。一家人商量後決定直接申請美國高中，並在啟程前才臨時選定落腳紐約。平安形容當時「很倉促地就買了張機票」，在即將升上高二之際，與父母和家中兩隻愛犬一同啟程來美。

初到美國，語言雖非最大障礙，文化差異卻讓一家人花了不少時間適應。平安坦言，父母雖能以英語溝通，但用非母語表達總不如中文直接，處理生活瑣事格外費力。他印象最深的是替父親申辦醫療保險的過程，「我們誰也沒真正經歷過這套系統」，一家人只能自行摸索申請規定，多次往返法拉盛的社會安全局辦公室，耗費不少時間才辦妥。平安便自然而然充當了家人與外界之間的橋梁，常常陪著爸爸去辦各種事情。今年暑假回中國後，他笑言發現爸爸回到了熟悉的環境，「自信心提升了很多。」「現在家裡大大小小的事情幾乎都是他在處理，我反而什麼都不用做了。」

他也提到，剛入學時在新學校裡「一個人都不認識」，必須從零建立朋友圈，父母同樣要在異地重新展開社交生活，找房、買車、辦理各類政府文件都得從頭學起。

三年後，平安不但在陌生校園里站穩腳跟，還當選了畢業班級代表(class spea...
三年後，平安不但在陌生校園里站穩腳跟，還當選了畢業班級代表(class speaker)。(受訪者提供)

建議移民新生 永遠把握機會

談到即將主修經濟學，平安說部分靈感來自從事國際貿易相關工作的母親，也因為高中經濟課，讓他發現這門學科能提供一種理解世界的新角度。「經濟學把很多生活中的常識整理成一套理解世界的方法，讓我看到不同的思考角度。」他表示自己對商業感興趣，但尚未確定具體領域，選讀經濟系是希望保留較大彈性，並透過實習與大學課程逐步摸索方向。

課業之外，平安熱愛運動，是校籃球隊成員，也打棒球和排球，並自小拉大提琴，同時喜歡旅遊與美食。他透過運動結識許多朋友，逐漸融入校園生活，並當選班代表。「加入校隊之後，隊友就像一家人一樣，我也透過他們認識了更多朋友。」

「三年前剛到美國時，我從來沒有想過自己今天能夠這麼順利地融入這個環境，也沒有想到自己會發展得這麼好，」平安說道。而對於那些和他一樣、即將展開移民旅程的新生，平安的建議是「永遠要把握每一個機會。」「很多時候，如果因為害怕而退縮，可能就會錯過許多意想不到的收穫。」

精華 FAQ

  • 他原本在北京國際學校就讀，後來因身邊同學陸續返國，加上家人考慮讓他提早來美升學，於是臨時買機票，與父母和兩隻愛犬一起飛到紐約。

  • 雖然語言不是最大問題，但一家人對美國制度並不熟悉，尤其醫療保險申請最費工夫，只能自行摸索流程，多次往返辦公室，平安也成了家中對外聯繫的主要幫手。

  • 他即將進入NYU主修經濟，希望保留商業發展的彈性並透過課程與實習探索方向；他也建議新移民勇敢把握每個機會，不要因害怕而錯過可能的收穫。

紐約大學 醫療保險 機票

上一則

云吞食品成就獎得主／黃錦暉：成功意味著 有能力幫助別人

下一則

25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

延伸閱讀

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事
中國票務越洋代購特價票 華人登機口被取消機票

中國票務越洋代購特價票 華人登機口被取消機票
跳槽Google 1個月 華裔工程師被裁 靠前同事搭線回亞馬遜

跳槽Google 1個月 華裔工程師被裁 靠前同事搭線回亞馬遜

熱門新聞

中研院數理科學組新科院士李東海。（取自清大網站）

最狂神人班 清大物理同班同學「3人中研院院士」 跨3大領域寫新歷史

2026-07-09 04:46
許多家長為了讓孩子能有多元發展，從小就會安排各式各樣的課程。（路透）

學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器

2026-07-05 17:36
美國許多高所得家長正捨棄傳統教育，尋求以體制外教育培養小孩的生活技能及AI學習。（美聯社）

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

2026-07-05 08:10
大學畢業季節到，新一批社會新鮮人投入職場。 美聯社

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

2026-06-26 11:12

澳洲大學留學資訊 DSE 入學要求、熱門學科及留學費用一文看清

2026-07-14 07:15
「大又美法」(big beautiful bill)為聯邦學貸設定上限，使得某些想要從醫的學生被迫重新思考生涯發展。（美聯社）

大又美法為聯邦學貸設定上限 想從醫學生被迫重新考慮

2026-07-02 09:49

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程