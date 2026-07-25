新移民獎得主／平安因為1張倉促機票 開啟紐約旅程

課業之外，平安熱愛運動，是校籃球隊成員，也打棒球和排球，並自小拉大提琴，同時喜歡旅遊與美食。(受訪者提供)

三年前，一張臨時買下的機票 ，把平安(Tony Ping)送上了飛往大洋彼岸的班機；三年後，這名少年不但在陌生校園里站穩腳跟、當選畢業班級代表(class speaker)，還即將踏入紐約大學 (NYU)攻讀經濟系，並獲頒2026年大紐約區華人教育基金會(Chinese Dollars for Scholars)新移民獎學金。

語言不通 醫保申請自行摸索

平安在北京出生長大，在國際學校從小學一路念到了十年級。校內不少國際學生升上高中後便返回母國就讀，身邊朋友陸續離開，讓他與家人開始考慮提早來美讀書。一家人商量後決定直接申請美國高中，並在啟程前才臨時選定落腳紐約。平安形容當時「很倉促地就買了張機票」，在即將升上高二之際，與父母和家中兩隻愛犬一同啟程來美。

初到美國，語言雖非最大障礙，文化差異卻讓一家人花了不少時間適應。平安坦言，父母雖能以英語溝通，但用非母語表達總不如中文直接，處理生活瑣事格外費力。他印象最深的是替父親申辦醫療保險 的過程，「我們誰也沒真正經歷過這套系統」，一家人只能自行摸索申請規定，多次往返法拉盛的社會安全局辦公室，耗費不少時間才辦妥。平安便自然而然充當了家人與外界之間的橋梁，常常陪著爸爸去辦各種事情。今年暑假回中國後，他笑言發現爸爸回到了熟悉的環境，「自信心提升了很多。」「現在家裡大大小小的事情幾乎都是他在處理，我反而什麼都不用做了。」

他也提到，剛入學時在新學校裡「一個人都不認識」，必須從零建立朋友圈，父母同樣要在異地重新展開社交生活，找房、買車、辦理各類政府文件都得從頭學起。

三年後，平安不但在陌生校園里站穩腳跟，還當選了畢業班級代表(class speaker)。(受訪者提供)

建議移民新生 永遠把握機會

談到即將主修經濟學，平安說部分靈感來自從事國際貿易相關工作的母親，也因為高中經濟課，讓他發現這門學科能提供一種理解世界的新角度。「經濟學把很多生活中的常識整理成一套理解世界的方法，讓我看到不同的思考角度。」他表示自己對商業感興趣，但尚未確定具體領域，選讀經濟系是希望保留較大彈性，並透過實習與大學課程逐步摸索方向。

課業之外，平安熱愛運動，是校籃球隊成員，也打棒球和排球，並自小拉大提琴，同時喜歡旅遊與美食。他透過運動結識許多朋友，逐漸融入校園生活，並當選班代表。「加入校隊之後，隊友就像一家人一樣，我也透過他們認識了更多朋友。」

「三年前剛到美國時，我從來沒有想過自己今天能夠這麼順利地融入這個環境，也沒有想到自己會發展得這麼好，」平安說道。而對於那些和他一樣、即將展開移民旅程的新生，平安的建議是「永遠要把握每一個機會。」「很多時候，如果因為害怕而退縮，可能就會錯過許多意想不到的收穫。」