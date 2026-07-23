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合約糾紛 明州衣索比亞移民槍殺3人 妻兒移民不順 痛恨美國制度

編譯盧炯燊／綜合報導
明尼蘇達州的衣索比亞移民比內蘇因為公寓停車場的合約糾紛，槍殺三名物業管理工作人員...
明尼蘇達州的衣索比亞移民比內蘇因為公寓停車場的合約糾紛，槍殺三名物業管理工作人員。(藍西郡監獄照片)

明尼蘇達州一名衣索比亞移民因為公寓停車場的合約糾紛，槍殺三名物業管理工作人員，被控三項二級謀殺罪。

紐約郵報援引當地電視台KSTP報導，事發於20 日，明州聖保羅市(St. Paul)30歲衣索比亞男子比內蘇(Tsegaab Binessu)，最近賣了汽車期望加入海軍，於是要求取消所租住公寓「高地公園」(Highland Park)每月65元的停車位合約。

報導指，比內蘇致電物業管理人員查問取消合約流程，但被告知他剛續簽了租約故無法取消，他於是直闖公寓附近的租務辦公室，雙方發生爭執，一怒之下向員工瘋狂開槍掃射，三名員工不幸死亡。死者為25歲的女職員富恩特斯．贊布拉諾(Nansi Fuentes Zambrano)、56歲的助理經理西爾科克斯(Dena Silcox)及43歲的經理威爾沃汀(Adam Wilwerding)。據報調查人員在辦公室內發現了21枚彈殼。

當地媒體聖保羅先驅報(St. Paul Pioneer Press)報導，比內蘇向威爾沃汀連開六槍，西爾科克斯也中了六槍，贊布拉諾試圖從辦公室後面窗戶逃生時頭部中彈。

比內蘇亂槍殺人後，打電話給同住的室友說殺了人，室友隨後報警，警方展開追捕行動，在距案發現場200英里外的明州北部城市維吉尼亞(Virginia)將他逮捕，當時比內蘇正駕著被害人富恩特斯．贊布拉諾的汽車。他披控三項二級謀殺罪，每項罪名最高可判監40年，於22日出庭。

法庭文件顯示，比內蘇接受調查期間表示「憎恨美國的制度」，聲稱七年來一直希望把將妻子兒女從衣索比亞接過來，但由於移民程序的繁瑣而受阻，最終導致離婚收場。

比內蘇認為只因他是黑人及移民，故此受到不公平對待，且一再表示已失去了所有值得珍惜的東西：妻子、孩子、事業，沒有家人的生活已完全失去意義。

他還向調查人員說，因為壓力過大而辭去卡車司機工作，但對辦公室內究竟發生了什麼事則拒絕說明。

精華 FAQ

  • 嫌犯因為想取消所租公寓每月65元的停車位合約，先致電詢問流程，卻被告知剛續約無法取消，隨後前往辦公室理論並引發槍擊。

  • 3名死者分別是25歲的Nansi Fuentes Zambrano、56歲的Dena Silcox及43歲的Adam Wilwerding。嫌犯事後駕著死者汽車逃離，最終在距案發地200英里的Virginia被捕。

  • 他表示自己憎恨美國制度，認為因為是黑人與移民而遭到不公平對待，也提到移民妻兒失敗、離婚與失去工作，讓他覺得人生已失去意義。

明尼蘇達州 明州 移民

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