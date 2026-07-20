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亞利桑納州土桑市鬧區槍擊 含嫌犯10人重傷

中央社／亞利桑納州19日綜合外電

亞利桑納州土桑（Tucson）市中心附近一處繁忙商業區19日凌晨爆發大規模槍擊。警方表示，連同一名犯嫌在內共有10人受傷，傷勢均不輕。

路透報導，土桑市警察局發言人馬戈斯（Frank Magos）表示，當地時間凌晨約2時，例行步巡的員警聽到槍響後立即趕赴，並在多次喝令後對一名犯嫌開槍。

馬戈斯在案發現場附近向媒體簡報表示，警方當場為這名槍手犯嫌急救，因男子槍傷有性命之虞，已被送往當地醫院。

馬戈斯表示，另9名傷者顯然是在警方抵達前就已受傷，也都因傷勢嚴重送醫，其中多人四肢中彈，所有傷者均為成年人，沒有警員受傷。

警方沒有公布可能引發槍擊的官方細節。案發時正值夜間人潮聚集，馬戈斯表示當地熙來攘往，人氣十足。

據非營利研究機構「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）表示，亞利桑納州第二大城土桑市19日這起槍擊，也讓美國今年到目前的大規模槍擊事件增至257起。

槍枝暴力檔案是一線上資料庫，每天從執法機關、媒體及其他來源蒐集資料。它們將傷亡達4人以上的槍枝暴力事件定義為大規模槍擊。

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