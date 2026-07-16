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加拿大野火濃煙南飄 8州拉警報 籲民眾留在室內

編譯彭馨儀／綜合報導
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加拿大和北明尼蘇達州的野火濃煙飄到明尼亞波利斯市。(美聯社)
加拿大和北明尼蘇達州的野火濃煙飄到明尼亞波利斯市。(美聯社)

加拿大野火濃煙持續向南飄，籠罩美國東北部及中西部部分地區，影響數百萬人，8個州15日發布空氣品質警報，呼籲民眾待在室內。

每日郵報和美聯社報導，康州、伊利諾、印第安納、密西根、明尼蘇達、新澤西、紐約及威州都警告，野火濃煙含大量細懸浮微粒，這些微小的有毒化合物顆粒可穿透人體組織，引發嚴重呼吸系統問題。

預計部分地區空氣品質將達「對敏感族群不健康」至「非常不健康」的程度，甚至可能短暫達到環保署(EPA)最嚴重的「危害」級別。多數地區警報持續至15日午夜，密州與威州則預計受影響至16日。

氣象公司AccuWeather專家巴金漢(Brandon Buckingham)指出，從16日起，新英格蘭南部部分地區、紐約州大部分地區、賓州與新州，煙塵恐進一步惡化；密州南部與俄亥俄州北部也將受波及。

AccuWeather空氣品質指數預測，紐約州水牛城與羅徹斯特(Rochester)將達「危害」；波士頓15日達「非常不健康」；紐約市與底特律(Detroit)則為「不健康」級別。

加拿大逾百處野火焚燒，濃煙飄到密州上下半島北部，並持續往密西根州與印第安納州邊界南下，環境、五大湖與能源廳(EGLE)呼籲居民在室內緊閉窗戶，並使用配備MERV-13或更高等級過濾網的空調。

另外，威州自然資源廳(DNR)警告24小時空氣品質恐達「非常不健康」。紐約州衛生廳(Department of Health)建議敏感族群限制戶外活動。康州、伊利諾與印第安納州亦提醒細懸浮微粒汙染將大增呼吸系統風險。

新州環境保護廳(DEP)則宣布部分地區進入「橘色空氣品質行動日」，提醒地面臭氧與細懸浮微粒濃度威脅敏感族群健康。

在明尼蘇達州最東北角，護林員設法警告民眾，由於一個多星期前雷擊引發約17起野火持續蔓延，「邊界水域獨木舟荒野保護區」(Boundary Waters Canoe Area Wilderness)全面關閉。這片廣闊的荒野只能透過獨木舟進入。護林員估計，原本約6000至1萬人身處這座面積達110萬英畝的保護區內，到了15日已疏散九成民眾。

精華 FAQ

  • 濃煙主要籠罩美國東北部及中西部部分地區，包含紐約、新澤西、波士頓所在的新英格蘭，以及密西根、威州、明尼蘇達等地，影響範圍達數百萬人。

  • 康州、伊利諾、印第安納、密西根、明尼蘇達、新澤西、紐約及威州共8州發布警報，預估空氣品質從對敏感族群不健康到非常不健康，局部甚至可能達危害級別。

  • 多州建議居民盡量留在室內、緊閉窗戶，並使用MERV-13或更高等級濾網的空調；敏感族群應減少戶外活動，明尼蘇達邊界水域荒野則已全面關閉並大規模疏散。

加拿大 密西根州 新澤西

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