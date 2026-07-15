研究北韓核試 華裔學者遭中國拘留近2年

榮玉博士13日拜訪白宮副國家安全顧問戈爾卡。(路透)

華裔 美籍地震 學家陳游林(Youlin Chen)的妻子榮玉芳、國會議員和2個人質倡議團體透露，陳游林因發表由美國政府資助的北韓 核試爆偵測研究，遭中國拘留近兩年，如今面臨間諜罪指控。

路透報導，這起先前未曾曝光的案件，加劇美中之間本已緊張的關係。川普總統正尋求在去年貿易戰後，維持兩國關係穩定。

國務卿魯比歐3月19日將54歲的陳游林列為「遭不當拘留」人士，並將其獲釋列為美方優先要務。陳游林的妻子榮玉芳(Yufang Rong)表示，川普政府一直沒有對外公開此事，是為了爭取透過高層外交努力促成丈夫獲釋。

一名因事涉敏感外交談判而要求匿名的美方知情人士說，川普政府正「致力協助他擺脫毫無正當理由的拘留」。

榮玉芳和倡議人士指出，陳游林是目前唯一被美方列為「遭中國不當拘留」的美國公民。陳游林2011年成為美國公民，定居麻州波士頓。

榮玉芳說，白宮和國務院曾告知她，川普5月訪問北京期間曾向中國國家主席習近平提及丈夫遭拘留一事，習近平當時承諾會了解情況，但中方至今尚未採取任何行動。

榮玉芳接受路透訪問時說「我相信他們無論如何都會判他有罪，而且審判將閉門進行。」榮玉芳本身也是地震學家，但未參與丈夫的研究工作。

白宮副新聞秘書凱利(Anna Kelly)表示：「川普總統已明確表示，他希望所有遭拘留於海外的美國公民都能返家。而自本屆任期以來，已有超過100名遭拘留者與家人團聚。」

美國人質事務總統特使辦公室和中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

榮玉芳表示，美國駐中國大使館官員曾多次探視陳游林，但每次都有中方官員在場，使他無法自由發言。她聘請一位中國律師協助此案，但直到丈夫遭拘留超過13個月後，律師才首次獲准與他會面。

前美國國安官員雷布森(Eric Lebson)表示，他認為中國希望藉由陳游林的專業知識，提升利用「脫鉤」(decoupling)技術掩蓋地下核武試驗的能力。雷布森表示，陳游林受僱於一家美國政府承包商，從未取得美國安全許可，也未曾從事機密工作。他指出，陳游林對北韓核試爆地震波的研究，由美國國務院和空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory)資助，並與中國學者合作完成，使用的是公開的中國數據，相關資料也可在網路上查閱。

路透檢視陳游林於2020年12月發表的一篇論文，內容分析北韓已知6次核試爆的地震規模，並探討如何區分核爆與天然地震的地震波特徵。

論文封面註明，這項研究是為美國國務院軍備管制部門撰寫，「已獲准公開發布」。

人權團體指出，根據中國「保守國家秘密法」，中國政府有權將原本公開的資訊，例如官方統計數據等重新認定為國家安全機密，任何持有或分享這些原屬公開資訊的人都可能因此觸法。

根據榮玉芳及雷布森說法，陳游林2024年11月5日在北京國際機場準備搭機返回波士頓時，遭中國國安人員逮捕。當時他剛結束探親行程，並在兩所大學就其研究成果發表演說。

陳游林2025年5月1日被依間諜罪起訴，但尚未受審。隨著習近平預計9月訪問華府，外界預料此案可能將再次成為美中高層討論議題。

美國公民地震科學家陳游林被困在中國，音訊不明。(美聯社)