「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

有「芬太尼之王」的中國高材生張智棟，2024年在墨西哥被捕，已被引渡回美國候審。(取材自X平台)

自稱是墨西哥 西納羅亞販毒集團高層協調人的恩立格(Enrique)，向BBC揭露致命毒品「芬太尼」原料是如何從中國工廠運至墨西哥，而這條供應鏈 ，正是由人稱「王哥」一手打造。這位本名張智棟的「王哥」是北京大學高材生，已被引渡回美國。

英國廣播公司(BBC)報導，根據美國司法部 資料，以「芬太尼王」著稱的「王哥」是39歲的中國男子，本名為張智棟(Zhang Zhidong，音譯)。他2024年在墨西哥被捕後一度潛逃，直到去年再度落網並被引渡至紐約候審。

張智棟去年在紐約出庭時，時任美國副檢察總長布蘭希(Todd Blanche)形容他是「全球最危險的販毒者之一」，指控他「經營一個全球性犯罪企業，將大量古柯鹼、芬太尼和甲基安非他命運至美國」。

張智棟否認犯行，目前等待受審。張智棟委任律師以案件仍在審理中為由，拒絕向BBC發表評論。

不過，墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」(Sinaloa)成員及前同事均接受BBC採訪，讓外界得以一窺畢業於中國頂尖學府的高材生，如何一步步成為中國化工廠商與墨西哥毒品實驗室之間的關鍵角色。

張智棟2010年畢業於北京大學西班牙語系，一年後前往墨西哥從事開採鐵礦砂業務的中資企業，很快便晉升至高階職位。

與張智棟就讀同所大學、後來也在同一家礦業公司工作的亞力克斯(Alex，化名)表示，張智棟「善於與人談判，很有辦法，能適應各種環境」，尤其在墨西哥做生意，難免要和販毒集團等地下勢力打交道，但他總是有辦法和「當地有影響力的人建立關係，不論是官方的還是非官方的」。

礦業公司2013年倒閉，亞力克斯回到中國，張智棟卻選擇繼續留在墨西哥。

販毒集團成員恩立格(Enrique)說，張智棟後來便涉入販毒生意，他和一名毒梟的女性親屬展開戀情，讓他得以打進集團核心圈。

另一名負責跑腿的販毒集團成員路易斯(Luis，化名)說，2019年他應老闆要求為一場會議把風，當時張智棟就「前來推銷他的產品」，也就是製造芬太尼所需的化學原料。在他看來，張智棟正是將芬太尼帶進集團，並開啟這條業務線的人。

恩立格說明了向張智棟訂購化學原料的流程，張智棟會利用在中國的人脈取得原料後，透過空運或海運送抵墨西哥，接著再分送到西納羅亞地下實驗室的製毒人員。

根據墨西哥安全機構調查，張智棟經營的非法業務遍及美洲、歐洲、中國和日本。

墨西哥當局表示，張智棟涉嫌走私並分銷超過1000公斤(約2204磅)古柯鹼、1800公斤(約3968磅)芬太尼及600公斤(約1322磅)甲基安非他命，並指控他每年經手的毒品不法收益超過1.5億美元。

美國司法部去年發布新聞稿，詳細列出對張智棟的起訴內容，除指控他販毒外，更指控他招募人員，以100多家空殼公司的名義開設銀行帳戶，在美國各地收取現金，再「存入空殼公司的銀行帳戶，並將資金電匯至其他受益人帳戶，以便在美國境外洗錢」。

中央社報導，在古里亞坎(Culiacan)的販毒集團成員坦言，張智棟落網後，製毒原料變得「非常難取得」，如今販毒集團不得不「從零開始，另闢新路」。恩立格透露，目前已在物色新的人選，同樣是一名中國人。