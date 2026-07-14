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攜孫遊黃石公園 65歲男突遭野牛撞飛8呎高

編譯盧炯燊／綜合報導
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一對祖孫在黃石公園露營區附近散步時，遭一頭公野牛襲擊，祖父整個人被牛角頂起撞飛 ...
一對祖孫在黃石公園露營區附近散步時，遭一頭公野牛襲擊，祖父整個人被牛角頂起撞飛 8 呎高後重摔落地，股骨骨折重傷。(示意圖，美聯社)

黃石國家公園(Yellowstone National Park) 又發生美洲野牛攻擊遊客事件，一對祖孫在露營區附近散步時，遭一頭公野牛襲擊，祖父整個人被牛角頂起撞飛 8 呎高後重摔落地，股骨骨折重傷。整個過程被一名攝影師拍到，視頻在網上瘋傳。

綜合CBS、紐約郵報報導，來自華盛頓州肯德爾(Kendall) 的65歲男子艾森姆-麥丹尼爾 (Carl Isom-McDaniel) 10日傍晚與13歲孫子遊覽黃石公園時，在露營區遭到一頭野牛追襲，孫子僥倖逃脫，但他本人被撞飛墮地重傷送院。

目擊整個事件的攝影師麥克勞德(Mike MacLeod) 當時與家人露營，當妻子發現一頭野牛進入露營區後，他便拿起相機拍攝野牛的舉動。

野牛起初只是穿越露營區，一群孩童站在相當安全的距離以手機拍攝野牛，沒想到牠突然衝向孩子，所幸及時四散逃離。

然而野牛仍在露營區四處奔跑，現場遊客彼此高喊，過了一段時間後野牛在地上打滾平靜下來。

此時艾森姆-麥丹尼爾祖孫二人剛巧經過，距野牛至少約100碼，按國家公園管理局建議屬安全距離。不過公野牛重2000磅，跑起來的速度至少是人類的三倍。

當時野牛趴在地上，祖孫兩人停下來拍照，等野牛開始起身時，兩人躲到附近樹叢，沒想到一輛白色皮卡車突然經過，再度刺激野牛隨即衝向兩人。

孫子雖成功逃離，但艾森姆-麥丹尼爾卻被野牛一路追趕，最後被牛角勾住臀部，把他整個人高高拋向空中再重摔落地，野牛仍不停甩動頭部，情緒十分激動。

麥克勞德於是停止拍攝，一邊大聲喊叫一邊衝向野牛，幾位旁觀者也紛紛效仿，終於嚇跑野牛。艾森姆-麥丹尼爾事後緊急送院，證實股骨骨折，接受手術後正在康復，在接受CNN 訪問時說沒被給野牛撞死實屬幸運。

整個過程的視頻發到網上後即時瘋傳。

專家指出，每年6月至9月正值野牛繁殖季，公野牛因爭奪配偶及領域，攻擊性會大幅提升，也更容易出現無預警的攻擊行為。黃石公園有野牛、麋鹿、大角羊、鹿、駝鹿等，而野牛襲擊人類比其他任何動物都多。

精華 FAQ

  • 事發於黃石公園露營區附近，65歲祖父與13歲孫子散步拍照時，原本與野牛保持約100碼距離，卻因白色皮卡車經過刺激野牛，最終引發追襲。

  • 祖父被牛角勾住臀部後高高拋起再重摔落地，造成股骨骨折，隨即送院接受手術，目前正在康復中，也表示能保住性命相當幸運。

  • 因6月至9月是野牛繁殖季，公野牛為爭奪配偶與領域，攻擊性明顯上升，且黃石園內野牛襲人次數高於其他動物，因此更需保持安全距離。

黃石公園 華盛頓州

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