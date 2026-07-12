黑熊示意圖。(取材自sawyer on Unsplash)

一頭黑熊日前上午闖入阿拉斯加州安克拉治市的軍事基地購物中心，牠不僅觸發自動門進入商場，還偷吃了一顆水蜜桃，最後在走廊上留下排泄物後才離開，整起過程被現場民眾拍下。

野生黑熊闖入商場覓食

據紐約郵報引述KTUU報導，這頭年幼黑熊於周日上午9時左右進入艾爾門多夫-理查森聯合基地的福利社商場。在理髮店工作的店員戈德布特（Kory Godbout ）當時正在等待當天第一位客人，突然聽到同事大喊「有熊！」他抬頭一看，黑熊已經走進店門口，所有人立刻衝進休息室並關上門。

幾分鐘後，戈德布特與同事走出休息室，跟著這頭不速之客進入福利社，目睹牠從生鮮區拿了一顆水蜜桃並當場吃掉。現場有民眾試圖大聲嚇阻，但黑熊隨即折返理髮店，店員們趕緊跑回店內鎖門，透過窗戶觀察牠的動向，接著便看到牠在走廊上排便。

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保育執法人員隨後抵達現場，成功將黑熊引導至附近河流並進入樹林。基地野生動物計畫經理布蘭特 （Colette Brandt） 在聲明中表示，這頭熊是觸發自動門後意外闖入，整起事件純屬偶發。儘管基地安裝防熊垃圾桶後，相關通報案件已減少，但過去一年仍有7頭熊因公共安全考量而被撲殺。

太囂張！黑熊闖阿拉斯加軍營購物中心 偷吃水蜜桃「拉完才跑」

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