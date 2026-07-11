密蘇里州強降雨 露營區建物倒塌 救出202人

密蘇里州發生百年一遇強降雨，引發山洪暴發。圖為當地消防隊以橡皮艇救起受困溪流民眾。(美聯社)

密蘇里州 10日出現百年一遇強降雨，引發山洪暴發，造成一處露營區建築物倒塌，所幸救難人員及時救出200餘人，不過仍有一位婦女下落不明，除了災區宣布進入緊急狀態，州長也呼籲民眾仍須保持警戒。

根據美聯社報導，10日一場傾盆大雨，導致聖路易斯(St. Louis)南方約85哩黑河(Black River)附近、名為「熊狸度假村」(Bearcat Getaway)露營區遭到洪水沖擊，營區內的大人、小孩紛紛爬上一棟建築物避難，情況一度相當危急。

密州公路巡邏隊(Missouri State Highway Patrol)警官楊恩(Eddie Young)事後證實：「由於建築物本身重量以及持續不斷的洪水沖刷，建築物最終坍塌。」所幸警消全力展開救援，成功救出202人，密州國民兵(Missouri National Guard)調度8架黑鷹直升機將所有獲救學員和輔導員空運至附近小學安置，與家人團圓，事後營區透過社群平台Instagram發文感謝：「我們非常感謝你們(救難人員)協助維護我們整個營區的安全。」

儘管災區尚未傳出重大傷亡消息，不過楊恩11日證實，位於聖路易斯西南方約71哩處的克勞福德郡(Crawford County)有一棟房屋被洪水沖毀，傳出一名婦女失蹤，目前仍在持續搜救；另外雷諾斯郡(Reynolds County)警長辦公室證實，兩艘救援船隻不慎在洪水中翻覆，所幸被其他救援人員及時救出，沒有人員傷亡。

國家氣象局(National Weather Service，NWS)聖路易斯分局首席氣象學者貝徹爾(Matt Beitscher)指出，由於接連不斷的雷暴，災區累積降雨量高達6至12吋，數條主要幹道柔腸寸斷，加上黑河水位持續上漲，預計位於密州東南部安納波利斯(Annapolis)附近最高水位恐超過28呎，創下氣象紀錄。

密州州長柯厚(Mike Kehoe)呼籲居民提高警覺：「隨著災後重建工作持續進行，預計未來還將有更多降雨，我呼籲所有居住在易受洪水侵襲以及低窪地區民眾密切關注天氣預報，確保有多種方式接收氣候預警，並做好安全措施準備。」