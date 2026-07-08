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保守派人士柯克遇刺案聽證 監視器曝嫌犯「埋伏屋頂」開槍

中央社／猶他州蒲魯佛7日綜合外電
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已故保守派倡議人士柯克。（美聯社）
已故保守派倡議人士柯克。（美聯社）

美國保守派人物柯克（Charlie Kirk）去年遇刺身亡，猶他州檢方7日在聽證會上播放一段影片，畫面顯示犯嫌當時潛伏在大學校舍屋頂的狙擊位置，並從該處朝柯克開槍。

路透報導，這起震驚全美的案件7日在猶他州舉行第2天初審聽證會，檢方試圖說服地方法院法官，將現年23歲的犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）正式起訴並移送審判。

調查人員說，羅賓森在猶他谷大學（Utah Valley University）槍殺當時正在校內與學生辯論的柯克。

羅賓森目前面臨包括加重謀殺罪在內等7項刑事指控，檢方計劃求處死刑

猶他州調查人員赫爾（David Hull）作證時表示，監視器錄下槍響瞬間的畫面，「可見該男子起身並朝建築物北側移動」。赫爾指認畫面中的男子就是羅賓森。

檢方在這場預計持續一周的聽證會中，首度公開展示柯克遇刺案的相關證據。這起發生於去年9月10日的案件，是美國近年來一連串政治暴力事件之一，引發各界高度關切。

柯克遺孀艾瑞卡．柯克（Erica Kirk）連續第2天出席旁聽。羅賓森目前尚未提出答辯，其辯護律師也未就其是否有罪發表評論。

赫爾援引監視器畫面指出，案發當天，身穿紅色T恤與短褲、混在學生之中的羅賓森曾與保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）工作人員接觸，但他並未進一步說明雙方互動內容。

柯克是「美國轉捩點」共同創辦人，也是川普的堅定盟友。

赫爾表示，9月10日的另一段監視器畫面也顯示，羅賓森當天曾勘查通往該校舍屋頂的出入口，並在校內一家速食店用餐。

另一名檢方證人表示，美國聯邦調查局（FBI）的檢驗結果顯示，在狙擊位置查獲的一把螺絲起子以及包覆疑似凶器步槍的毛巾上，都驗出羅賓森和其室友垂格茲（Lance Twiggs）的DNA。

檢方認為，羅賓森因不滿柯克基於宗教信仰，對性傾向及性別議題持保守立場而犯案。

根據先前提交法院的證據，羅賓森曾傳訊息給室友說，他之所以殺害柯克，是因為「我受夠了他的仇恨」；檢方並引述羅賓森母親的說法指出，他近年政治立場逐漸轉向左派，也變得「更加支持同性戀與跨性別者權益」。

精華 FAQ

  • 檢方首度公開監視器畫面、現場物證與DNA檢驗結果，內容顯示嫌犯曾勘查屋頂、在狙擊位置埋伏，並在案發後移動離開，強化其涉案證明。

  • 羅賓森目前面臨包括加重謀殺罪在內的七項刑事指控，檢方已表明將尋求死刑，並希望法院將他正式起訴後移送審判程序。

  • 檢方主張羅賓森因不滿柯克在宗教與性別議題上的保守立場而犯案，並引用其傳給室友的訊息及母親說法，指他政治立場近年轉向左派。

猶他州 死刑 柯克

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