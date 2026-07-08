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悶死18月大雙胞胎、謊稱接種疫苗死亡 愛達荷母親被控謀殺

編譯周芳苑／綜合報導
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愛達荷州母親安德蕾雅．肖聲稱18個月大的雙胞胎去年接種疫苗後死亡，實際上是因為自...
愛達荷州母親安德蕾雅．肖聲稱18個月大的雙胞胎去年接種疫苗後死亡，實際上是因為自己過失導致孩子悶死。(美聯社)

當局稱，愛達荷州23歲的母親安德蕾雅．肖(Andrea Shaw)聲稱18個月大的雙胞胎去年接種疫苗後死亡，實際上是因為自己過失導致孩子悶死，現被控謀殺。

根據法庭記錄與佩耶特警察局(Payette Police Department)聲明，大陪審團6月29日對肖提起兩項一級謀殺指控，指控涉及肖2025年5月讓雙胞胎窒息而死。

肖去年在反疫苗組織「兒童健康保護組織」(Children's Health Defense)製作的網路節目中露面，聲稱她的雙胞胎接種疫苗後死亡。該組織由衛生部(Health and Human Services)部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)創立，但小甘迺迪2024年12月正式辭去主席職務、加入川普政府以來已與該組織沒有任何關聯。

肖6月30日被警方逮捕、7月2日過堂，目前被羈押，保釋金200萬元。如果一級謀殺罪名成立或認罪，可能面臨終身監禁或死刑。下次出庭日期是14日。

肖的律師菲利切蒂(Joe Filicetti)透過手機簡訊說她否認指控，並稱檢方無法證實這些刑事指控，將全力捍衛她的權益。

肖於2025年5月上「兒童健康保護組織」節目時表示，她的雙胞胎接種流感和其他疾病疫苗幾天後，被發現死在房間裡，聲稱寶寶由兩位護士接種疫苗後就生病了。

菲利切蒂告訴CNN，肖在剖腹產生下新生兒五天后被捕。他說，他正在努力降低肖的保釋金，讓她離開目前關押她的佩耶特縣監獄。警方在Facebook上發表聲明稱，肖的被捕是「佩耶特警察局經過長時間徹底調查的結果」。警方拒絕就案件的事實或證據發表任何進一步評論，僅表示將隨著司法程序的進行提供更多資訊。

醫學專家指出，本案引發爭議的兒童疫苗包括甲型肝炎疫苗(hepatitis A)、流感疫苗(influenza)和「白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗」(DTaP) 都對兒童安全有效，受到多個醫療機構推薦。

「兒童健康保護組織」及其他組織對美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)1月提起聯邦訴訟，肖是原告之一。該訴訟指控美國兒科學會數十年來欺騙美國家庭，隱瞞其組織在兒童疫苗接種時間表安全性的行動中扮演核心角色，構成敲詐勒索罪，肖被描述為「孩子依美國兒科學會指南接種常規疫苗後死亡」的母親。

美國兒科學會已請求法院駁回訴訟。

衛生官員1月大幅修改兒童疫苗接種指南，取消多項普遍適用的建議，引起兒科醫師和其他專家擔憂。聯邦法官3月下令暫時阻止變更，全案尚未有結果。

精華 FAQ

  • 檢方指控她兩項一級謀殺罪，案件涉及她在2025年5月讓18個月大的雙胞胎窒息死亡。警方稱這是長期調查後的結果，若定罪可能面臨終身監禁或死刑。

  • 肖曾在反疫苗組織製作的網路節目中表示，雙胞胎在接種流感及其他疫苗幾天後死亡，並稱孩子是在打完疫苗後生病。檢方則認為這與實際死因不符。

  • 肖已於6月30日被捕，7月2日過堂，目前羈押於佩耶特縣監獄，保釋金為200萬元。她的律師否認指控，並表示將挑戰檢方證據、爭取降低保釋金。

疫苗 小甘迺迪

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