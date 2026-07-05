達美班機降落芝加哥 遭國慶煙火擊中 幸安全著陸

一架達美航空班機國慶日當晚在芝加哥中途機場準備降落時，遭到煙火擊中，所幸安全著陸，無人傷亡。示意圖。(路透)

一架達美航空 (Delta Air Lines)班機4日晚間降落時，遭到攻擊！這架載有52名乘客與6名組員的客機國慶日當晚在芝加哥 機場準備降落時遭到煙火擊中，所幸安全著陸，無人傷亡。

達美航空發言人表示，這架從亞特蘭大 哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Airport)飛往中途國際機場( Midway International Airport )的班機「在下降過程中據稱與一枚煙火發生接觸」。

發言人補充說道：「飛機安全著陸並滑行至登機口。」 機上無人受傷，事件已上報航管當局。

事發時，全國數以百萬計的民眾正在放煙火慶祝獨立250周年-這是國慶日的年度傳統活動之一。

這架達美航空1076號航班，於東岸時間19時51分從亞特蘭大起飛，並於美中時間20時33分在芝加哥降落。

塔台錄音顯示，一名機師告訴航管員：「我們的飛機剛剛被一枚煙火擊中了。」機師稱事故發生在大約200呎的高度。「我們希望只是一枚迫擊砲彈在飛機下方爆炸，但確實感覺到一聲巨響。」”

錄音顯示，發音事故發生前，航管員已提出警告附近空域有煙火燃放。一位航管員說：「達美1076……請注意安全，進場航道附近有多戶居民正在燃放煙火。」

「正如你所想，已經有多起類似報告，」這位空管員在無線電中補充說道。「市府當局已經知曉此事。他們表示會通知芝加哥警方，但你知道，我不知道他們會怎麼做。」

芝加哥警局報告指出，飛機「被不明物體擊中」，造成「輕微的油漆刮傷。」

聯邦航空管理局表示，這起事故發生在中部時間晚上8時30分左右。

據達美航空公司稱，這架空中巴士A319飛機著陸後經過檢查，未發現任何損壞。

媒體報導指出，慶祝國慶的大型煙火表演通常由州政府或地方政府組織舉辦，但私人燃放的煙火也十分常見，而且往往缺乏監管。