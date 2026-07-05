達美班機降落芝加哥 遭國慶煙火擊中 幸安全著陸
一架達美航空(Delta Air Lines)班機4日晚間降落時，遭到攻擊！這架載有52名乘客與6名組員的客機國慶日當晚在芝加哥機場準備降落時遭到煙火擊中，所幸安全著陸，無人傷亡。
達美航空發言人表示，這架從亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Airport)飛往中途國際機場( Midway International Airport )的班機「在下降過程中據稱與一枚煙火發生接觸」。
發言人補充說道：「飛機安全著陸並滑行至登機口。」 機上無人受傷，事件已上報航管當局。
事發時，全國數以百萬計的民眾正在放煙火慶祝獨立250周年-這是國慶日的年度傳統活動之一。
這架達美航空1076號航班，於東岸時間19時51分從亞特蘭大起飛，並於美中時間20時33分在芝加哥降落。
塔台錄音顯示，一名機師告訴航管員：「我們的飛機剛剛被一枚煙火擊中了。」機師稱事故發生在大約200呎的高度。「我們希望只是一枚迫擊砲彈在飛機下方爆炸，但確實感覺到一聲巨響。」”
錄音顯示，發音事故發生前，航管員已提出警告附近空域有煙火燃放。一位航管員說：「達美1076……請注意安全，進場航道附近有多戶居民正在燃放煙火。」
「正如你所想，已經有多起類似報告，」這位空管員在無線電中補充說道。「市府當局已經知曉此事。他們表示會通知芝加哥警方，但你知道，我不知道他們會怎麼做。」
芝加哥警局報告指出，飛機「被不明物體擊中」，造成「輕微的油漆刮傷。」
聯邦航空管理局表示，這起事故發生在中部時間晚上8時30分左右。
據達美航空公司稱，這架空中巴士A319飛機著陸後經過檢查，未發現任何損壞。
媒體報導指出，慶祝國慶的大型煙火表演通常由州政府或地方政府組織舉辦，但私人燃放的煙火也十分常見，而且往往缺乏監管。
事件發生於國慶日夜晚，班機自亞特蘭大飛往芝加哥中途國際機場，在接近降落、約兩百呎高度時疑似與煙火接觸。 這架空中巴士A319共載有52名乘客與6名組員，合計58人。所幸飛機安全著陸，機上沒有人受傷，未傳出任何傷亡。 塔台事前已警告附近有煙火施放，事後飛機僅被發現有輕微油漆刮傷，達美稱落地檢查未見損壞，並已通報航管當局。
精華 FAQ
事件發生於國慶日夜晚，班機自亞特蘭大飛往芝加哥中途國際機場，在接近降落、約兩百呎高度時疑似與煙火接觸。
這架空中巴士A319共載有52名乘客與6名組員，合計58人。所幸飛機安全著陸，機上沒有人受傷，未傳出任何傷亡。
塔台事前已警告附近有煙火施放，事後飛機僅被發現有輕微油漆刮傷，達美稱落地檢查未見損壞，並已通報航管當局。
上一則
華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點
下一則