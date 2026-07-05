我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃遊客來美最震驚的事：餐點分量「像個小嬰兒」

C羅宣布最後一屆世界盃：希望踢西班牙不是我最後一戰

達美班機降落芝加哥 遭國慶煙火擊中 幸安全著陸

編譯王曉伯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架達美航空班機國慶日當晚在芝加哥中途機場準備降落時，遭到煙火擊中，所幸安全著陸...
一架達美航空班機國慶日當晚在芝加哥中途機場準備降落時，遭到煙火擊中，所幸安全著陸，無人傷亡。示意圖。(路透)

一架達美航空(Delta Air Lines)班機4日晚間降落時，遭到攻擊！這架載有52名乘客與6名組員的客機國慶日當晚在芝加哥機場準備降落時遭到煙火擊中，所幸安全著陸，無人傷亡。

達美航空發言人表示，這架從亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Airport)飛往中途國際機場( Midway International Airport )的班機「在下降過程中據稱與一枚煙火發生接觸」。

發言人補充說道：「飛機安全著陸並滑行至登機口。」 機上無人受傷，事件已上報航管當局。

事發時，全國數以百萬計的民眾正在放煙火慶祝獨立250周年-這是國慶日的年度傳統活動之一。

這架達美航空1076號航班，於東岸時間19時51分從亞特蘭大起飛，並於美中時間20時33分在芝加哥降落。

塔台錄音顯示，一名機師告訴航管員：「我們的飛機剛剛被一枚煙火擊中了。」機師稱事故發生在大約200呎的高度。「我們希望只是一枚迫擊砲彈在飛機下方爆炸，但確實感覺到一聲巨響。」”

錄音顯示，發音事故發生前，航管員已提出警告附近空域有煙火燃放。一位航管員說：「達美1076……請注意安全，進場航道附近有多戶居民正在燃放煙火。」

「正如你所想，已經有多起類似報告，」這位空管員在無線電中補充說道。「市府當局已經知曉此事。他們表示會通知芝加哥警方，但你知道，我不知道他們會怎麼做。」

芝加哥警局報告指出，飛機「被不明物體擊中」，造成「輕微的油漆刮傷。」

聯邦航空管理局表示，這起事故發生在中部時間晚上8時30分左右。

據達美航空公司稱，這架空中巴士A319飛機著陸後經過檢查，未發現任何損壞。

媒體報導指出，慶祝國慶的大型煙火表演通常由州政府或地方政府組織舉辦，但私人燃放的煙火也十分常見，而且往往缺乏監管。

精華 FAQ

  • 事件發生於國慶日夜晚，班機自亞特蘭大飛往芝加哥中途國際機場，在接近降落、約兩百呎高度時疑似與煙火接觸。

  • 這架空中巴士A319共載有52名乘客與6名組員，合計58人。所幸飛機安全著陸，機上沒有人受傷，未傳出任何傷亡。

  • 塔台事前已警告附近有煙火施放，事後飛機僅被發現有輕微油漆刮傷，達美稱落地檢查未見損壞，並已通報航管當局。

芝加哥 亞特蘭大 達美航空

上一則

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

下一則

美國連日熱浪已25死 國慶18城市高溫創紀錄

延伸閱讀

相距僅數百呎 波士頓機場2客機險空中相撞 FAA調查

相距僅數百呎 波士頓機場2客機險空中相撞 FAA調查
聯航客機降落新州紐華克機場 險撞無人機

聯航客機降落新州紐華克機場 險撞無人機
紐約JFK驚傳空中意外 捷藍客機降落疑撞無人機

紐約JFK驚傳空中意外 捷藍客機降落疑撞無人機
甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

2026-06-30 09:04
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
川普政府為美國兒童創設的「川普帳戶」於7月4日開通，財政部將在這天將1000元補助金存入每個新生兒的帳戶。(路透)

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

2026-07-04 09:20

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身